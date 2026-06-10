德陽三星堆紅玉髓 見證跨域貿易

近日，四川省文物考古研究院公布了最新研究成果：位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址出土的紅玉髓，見證了早期中國跨區域交流，揭示了青銅時代的貿易網路與文化互動。

參與此項研究的四川省文物考古研究院副研究館員劉建成介紹，三星堆祭祀坑出土了十一件紅玉髓珠，年代約為西元前一千二百年至西元前一千年。考古學家對它們進行了微量元素分析，發現原料並非產自本地，而是來自四川盆地以北一千多公里的燕山造山帶及其北部區域。

同時，研究人員還對比了甘肅、陝西、北京同一時期出土的紅玉髓珠，結果顯示這些珠子也都有來自北方的原料特徵。這說明，在西元前一千五百年到西元前一千年之間，存在一個廣泛而持久的貿易交流網路，它覆蓋了蒙古高原南部、黃土高原、青藏高原東部、中原地區以及四川盆地。

「大約在三千年前，三星堆社會受益於一個延伸至北方乃至可能包括蒙古高原的遠距離互動網路，再次證明青銅時代各區域文化有著廣泛和深入的交流和互動，中華文明多元一體的格局早在數千年前就已形成並深入發展」。劉建成說。

在西元前一千多年西周時期的高等級墓葬中，紅玉髓珠突然大量出現，被視為是社會等級與文化身份的象徵。三星堆祭祀坑中出土的文物，為青銅器、金器、玉器、象牙等貴重祭祀物品。

這些精緻的紅玉髓珠與上述物品共同出現在三星堆祭祀坑中，表明當時古蜀國的精英階層不僅能夠獲取千里之外的高價值物品，而且交換行為本身也是一種地位與威望的展現。