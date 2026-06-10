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北京機器人食堂 按克打飯減廚餘
一位大廚領著一群機器人，一個多小時就能端出五百人份的飯菜。即便只盛一勺鵪鶉蛋，也會告訴顧客其中含有多少卡路里。
在北京，坐落於中國農大國際創業園內的「海澱食堂—數智實驗餐廳」是一家「不一樣」的食堂，裡面的一些機器人大廚乃至食材，都是由中國農業大學的專家們自主研發的。
「這一勺，四塊一毛二（人民幣）。」顧客曹春娟端著托盤，從自助餐台的方盤內盛起一小勺菜—兩個鵪鶉蛋、三小塊紅燒肉。菜剛剛盛入托盤，餐臺上方的小螢幕不僅跳出價格，還清晰地列出了這一勺菜的熱量，以及各種營養成分的含量。
「按克打飯」的祕密，原來就藏在餐盤中。每個餐盤都內置了智慧晶片，每盛一道菜，系統都會自動按克秤重、按克計價。到了結帳時，系統不僅核算出總價，還會計算出這一餐的營養總量，並通過手機小程式自動推送給顧客。「按克打飯」不僅精準匹配了顧客需求，還帶來意想不到的好處，食堂的廚餘垃圾量比普通餐廳下降百分之九十以上。
食堂的後廚看起來就像一間實驗室，洗菜機器人，切菜機器人、洗碗機器人各司其職，麵點機器人能做包子、月餅、比薩、漢堡等七八十種麵點。還有個長得像滾筒洗衣機的，是炒菜機器人。
過去準備五百人份的午餐，傳統廚房至少得備四個炒鍋，後廚怎麼也要六七個廚師忙活一上午。
而現在，只要一個大廚、兩個操作員，帶著一群機器人大廚，一個多小時就可以把五百人份的飯做完了。
這個滿滿科技味的「ＡＩ機器人食堂」，已敞開大門，向市民開放午餐和晚飯，自去年年底正式運營以來，每天約接待就餐顧客五百人左右。
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