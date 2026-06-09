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中國嚴打跨境炒股 抖音下架1500餘則相關短片

中央社／ 台北9日電

中國官方5月下旬宣布嚴打非法跨境炒股後，各相關機構即雷厲風行配合。中國媒體報導，短影音平台抖音應官方要求加入打擊行列，近2週來已下架1500多則涉及非法跨境投資的短片，像是教導中國用戶如何辦理香港銀行帳戶及證券帳戶等內容。

財聯社今天報導，抖音相關負責主管表示，抖音明確嚴禁「誘導非法跨境投資」相關內容，「包括但不限於」教授或引導辦理香港銀行卡、開設香港證券帳戶，以及在不符資格下提供香港辦卡服務等。

抖音相關負責主管表示，先前中國多個部門已針對非法跨境證券期貨經營亂象提出整治要求。近2週來，抖音已處置1500多則相關違規短片。未來將持續強化平台短片內容管控，從嚴清理各類違規訊息，引導投資人「正確看待投資行為」。

5月22日，中國證券監督管理委員會等8部門聯合發布「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，將以2年時間全面取締境外券商非法跨境買賣證券行為。整治期間只允許單向賣出交易。同時，老虎、富途、長橋3家境外券商被指「破壞市場秩序」，將沒收其境內外全部違法所得。

中國官方這項方案公布後，引起不少在香港券商開戶買賣港股、美股等境外股票的中國投資人恐慌，並被普遍認為是嚴管資金流出之舉，出現「開倒車」的質疑。

面對各界質疑，路透社報導，中國證監會宣稱，對境外券商非法協助中國投資人購買海外股票採取的打擊行動，旨在「淨化」中國資本市場並打擊非法資本外流，

不影響相關券商在境外的業務。境外券商仍可繼續向中國客戶提供合法的境外服務，不會影響投資人的資產安全，相關帳戶不會被強制關閉，帳戶資產也不會被強制賣出。

中國證監會更聲稱，中國資產「具有吸引力」，歡迎國內外投資人參與中國資本市場，共享中國「高品質經濟成長的紅利」。

抖音 香港

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