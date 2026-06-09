快訊

外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

聽新聞
0:00 / 0:00

港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港政府將在七一前後推出系列慶祝活動。（截自香港政府網站）
香港政府將在七一前後推出系列慶祝活動。（截自香港政府網站）

今年七月一日，是香港主權移交二十九周年，香港政府為此將推出系列慶祝活動如升旗禮、步操、嘉年華、綜藝匯演等，還有連串優惠活動，到港旅客也可享用。

優惠活動最集中在公共交通，港鐵會送出七萬一千張單程車票；七一當天機場快綫十一歲以下兒童免費，六十歲以上市民及學生半價；七月一日起，一連三天可免費乘搭電車；七月一日當日可免費乘搭多條渡輪航線。

在餐零售方面，香港機場、超過一千間食肆及商戶、約一百個商場及多間大型百貨公司，都會提供折扣優惠或贈品。

文體運動方面，港府康文署管理的多個室內及戶外設施，包括球類、水上活動場地、科學館、太空館常設展覽及濕地公園，在七月一日當日免費開放；西九文化區M+及故宮文化區指定展覽免費開放；香港海洋公園、昂坪360、香港馬會的十四個活化歷史建築伙伴計畫及古蹟辦，亦會推出折扣優惠。

香港特首李家超說，在香港共同慶祝的喜慶日子感謝社會各界熱烈響應，為市民提供各種多元化的活動及優惠，也鼓勵更多企業及機構陸續加入，全城共同慶祝。

港府 香港

延伸閱讀

國泰航空推香港快閃特惠 會員獨享機票88折起

訪日客優惠挨批「優待外國人」 日本多地檢討補助

粵車南下擴至灣區9市 明年擬覆蓋全廣東 維持留港3天

達美隔8年復飛香港 每日直航洛杉磯 視需求開更多航線

相關新聞

陸PCB巨頭勝宏科技董座陷桃色風波 公司推員工持股計畫「救火」

輝達供應商，因輝達黃仁勳「兆元宴」座上賓而聞名的大陸PCB（印刷電路板）巨頭勝宏科技董座陳濤，近期因陷桃色糾紛影響到公司形象，甚至股價或受影響。勝宏科技8日晚間公告，擬推出不超過人民幣7億元（約新台幣32億元）員工持股計畫，也被外界視為挽救之舉，9日勝宏科技AH股齊漲。

一家4口網紅路線挑戰「奪命野山」！受困4天彈盡援絕 消防翻越斷崖救人

盲目跟風挑戰未開發山區，安全風險極高。河北涿州一名男子日前被網路上的登山攻略吸引，週末帶著妻子與2名子女，一家4口前往鐵駝山遊玩。鐵駝山地形複雜，礦坑、溝壑密布，極容易迷路，有「京西百慕達」之稱。沒想到，王姓男子一家進山不到半小時，手機訊號便中斷，無法查看登山攻略，但他們仍抱持僥倖心態繼續深入山林，最終徹底迷失方向，被迫夜宿荒野。所幸男子在手機沒電前撥出求救電話，並告知受困位置，最終在受困4天、幾乎彈盡援絕之際，獲消防人員救出。

港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折

今年七月一日，是香港主權移交二十九周年，香港政府為此將推出系列慶祝活動如升旗禮、步操、嘉年華、綜藝匯演等，還有連串優惠活動，到港旅客也可享用。

金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」及「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日分別在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門、兩地民間團體及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程，金門縣府也呼籲中央正視地方實際需求，在兼顧整體政策考量下能增加船班，提升載客容量與服務品質，讓金泉小三通持續發揮促進交流與區域發展的重要功能。

陸退學博士生拉下5位院長 低級造假怎通過Nature審查？

大陸近期再傳學術造假事件，由退學博士生耿洪偉、科普博主「耿同學講故事」掀起的「學術打假」風暴，席捲多家大陸高等學府，涉及多位大陸「國家傑青」、長江學者、準院士和985高校的院長級人物，且涉及知名期刊《自然》（Nature）正刊到子刊。連大陸官媒新華社都問，相關論文造假手段並不高明，為何未能發現？這些資深學者領銜的文章，為何沒能守住誠信底線？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。