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港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折
今年七月一日，是香港主權移交二十九周年，香港政府為此將推出系列慶祝活動如升旗禮、步操、嘉年華、綜藝匯演等，還有連串優惠活動，到港旅客也可享用。
優惠活動最集中在公共交通，港鐵會送出七萬一千張單程車票；七一當天機場快綫十一歲以下兒童免費，六十歲以上市民及學生半價；七月一日起，一連三天可免費乘搭電車；七月一日當日可免費乘搭多條渡輪航線。
在餐零售方面，香港機場、超過一千間食肆及商戶、約一百個商場及多間大型百貨公司，都會提供折扣優惠或贈品。
文體運動方面，港府康文署管理的多個室內及戶外設施，包括球類、水上活動場地、科學館、太空館常設展覽及濕地公園，在七月一日當日免費開放；西九文化區M+及故宮文化區指定展覽免費開放；香港海洋公園、昂坪360、香港馬會的十四個活化歷史建築伙伴計畫及古蹟辦，亦會推出折扣優惠。
香港特首李家超說，在香港共同慶祝的喜慶日子感謝社會各界熱烈響應，為市民提供各種多元化的活動及優惠，也鼓勵更多企業及機構陸續加入，全城共同慶祝。
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