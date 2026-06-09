香港電影界名人黃百鳴涉股票內線交易 判刑5個月

香港電影界名人黃百鳴被控進行股票內線交易，早前被法院裁定罪名成立，法院今天判處他入獄5個月兼罰款；黃百鳴獲准交保，等候上訴。

綜合本地媒體的報導，裁判法院法官在判刑時表示，雖然黃百鳴對香港電影業奉獻一生，內線交易涉及的實際利益也不算大，但黃百鳴身為天馬影視的股東，其舉動會令公眾對香港證券市場的信心造成影響。

據報導，黃百鳴以聲譽已經受損及身心健康理由提出減刑要求，但法官不認為這是減刑理由，最終判處他入獄5個月，以及罰款港幣9萬9千元（約新台幣39萬8267元）並向證監會繳付調查費37萬4000元。

79歲的黃百鳴（原名黃栢鳴）是天馬影視文化控股有限公司主席兼控股股東，涉嫌於2017年8至10月間慫恿或促使另一人進行天馬影視股份交易。

據報導，控方指他曾數次轉帳港幣200萬元給他的妹妹，指示她買入公司股票，他的妹妹最終以160萬元買了股票。