快訊

新竹氣爆共波及57戶 原因初判曝光：瓦斯管線破裂洩漏遇電氣火花

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

聽新聞
0:00 / 0:00

陝西塌橋致62死亡失蹤事故 調查指系統性造假

中央社／ 台北9日電

中國國務院安委會辦公室8日通報安全生產領域部分弄虛作假典型案例，提到陝西丹寧高速橋梁2024年7月因山洪垮塌，致62人死亡失蹤事故，調查發現施工、監理及檢測環節存在系統性造假。

兩年前中國陝西一座啟用不足6年的公路橋梁發生坍塌，導致62人死亡和失蹤。官方最新通報指出工程有多項造假，包括施工單位不按圖紙施工、協力廠商驗收造假等。

2024年7月19日，陝西商洛市柞水縣境內丹寧高速水陽段公路橋梁，因突發山洪發生垮塌，造成62人死亡及失蹤。調查評估發現，監理單位北京華宏工程諮詢有限公司違規同意施工單位不按圖紙施工，不如實記錄監理日誌；實際情況與設計不符，卻按原施工圖進行驗收，並在竣工前複測檢驗時違規簽字同意。

協力廠商試驗檢測單位，原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司專案負責人發現，事發橋梁實際樁長與設計不符，卻擅自修改樁長和原始超聲波圖形，公司發現後也未糾正並出具檢測報告。

災害發生後，涉事項目旁站監理、涉事協力廠商試驗檢測服務專案負責人涉嫌刑事犯罪，被司法機關採取強制措施；陝西省交通運輸廳對北京華宏工程諮詢有限公司、陝西交控工程技術有限公司（原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司）以及相關責任人進行了行政處罰。

中國國務院安委會辦公室表示，近年來，在多起事故災害調查中發現，一些單位在勘察、設計、施工、監理、評價、檢測、檢驗等多個環節存在弄虛作假問題，成為有關事故災害發生的重要誘因，暴露出這些單位安全生產底線意識淡薄、責任落實虛化，性質嚴重、影響惡劣。

國務院

延伸閱讀

新竹便當店氣爆釀2死 「瓦斯未達列管、無強制保險」恐引發求償爭議

落石災害頻傳 苗縣2原住民議員為原鄉道路請命

盼18年布袋商港聯外道路下月開工 打造跨港脊背橋紓解交通瓶頸

台中石岡頭坪巷斥資3千萬啟動災後復建 年底前完工確保通行安全

相關新聞

一家4口網紅路線挑戰「奪命野山」！受困4天彈盡援絕 消防翻越斷崖救人

盲目跟風挑戰未開發山區，安全風險極高。河北涿州一名男子日前被網路上的登山攻略吸引，週末帶著妻子與2名子女，一家4口前往鐵駝山遊玩。鐵駝山地形複雜，礦坑、溝壑密布，極容易迷路，有「京西百慕達」之稱。沒想到，王姓男子一家進山不到半小時，手機訊號便中斷，無法查看登山攻略，但他們仍抱持僥倖心態繼續深入山林，最終徹底迷失方向，被迫夜宿荒野。所幸男子在手機沒電前撥出求救電話，並告知受困位置，最終在受困4天、幾乎彈盡援絕之際，獲消防人員救出。

金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」及「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日分別在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門、兩地民間團體及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程，金門縣府也呼籲中央正視地方實際需求，在兼顧整體政策考量下能增加船班，提升載客容量與服務品質，讓金泉小三通持續發揮促進交流與區域發展的重要功能。

陸退學博士生拉下5位院長 低級造假怎通過Nature審查？

大陸近期再傳學術造假事件，由退學博士生耿洪偉、科普博主「耿同學講故事」掀起的「學術打假」風暴，席捲多家大陸高等學府，涉及多位大陸「國家傑青」、長江學者、準院士和985高校的院長級人物，且涉及知名期刊《自然》（Nature）正刊到子刊。連大陸官媒新華社都問，相關論文造假手段並不高明，為何未能發現？這些資深學者領銜的文章，為何沒能守住誠信底線？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。