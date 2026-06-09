陝西塌橋致62死亡失蹤事故 調查指系統性造假

中國國務院安委會辦公室8日通報安全生產領域部分弄虛作假典型案例，提到陝西丹寧高速橋梁2024年7月因山洪垮塌，致62人死亡失蹤事故，調查發現施工、監理及檢測環節存在系統性造假。

兩年前中國陝西一座啟用不足6年的公路橋梁發生坍塌，導致62人死亡和失蹤。官方最新通報指出工程有多項造假，包括施工單位不按圖紙施工、協力廠商驗收造假等。

2024年7月19日，陝西商洛市柞水縣境內丹寧高速水陽段公路橋梁，因突發山洪發生垮塌，造成62人死亡及失蹤。調查評估發現，監理單位北京華宏工程諮詢有限公司違規同意施工單位不按圖紙施工，不如實記錄監理日誌；實際情況與設計不符，卻按原施工圖進行驗收，並在竣工前複測檢驗時違規簽字同意。

協力廠商試驗檢測單位，原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司專案負責人發現，事發橋梁實際樁長與設計不符，卻擅自修改樁長和原始超聲波圖形，公司發現後也未糾正並出具檢測報告。

災害發生後，涉事項目旁站監理、涉事協力廠商試驗檢測服務專案負責人涉嫌刑事犯罪，被司法機關採取強制措施；陝西省交通運輸廳對北京華宏工程諮詢有限公司、陝西交控工程技術有限公司（原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司）以及相關責任人進行了行政處罰。

中國國務院安委會辦公室表示，近年來，在多起事故災害調查中發現，一些單位在勘察、設計、施工、監理、評價、檢測、檢驗等多個環節存在弄虛作假問題，成為有關事故災害發生的重要誘因，暴露出這些單位安全生產底線意識淡薄、責任落實虛化，性質嚴重、影響惡劣。