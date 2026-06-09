快訊

新竹氣爆奪2命！麵包店夫妻睡夢中遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日在泉州市舉行，據悉，2025年金泉小三通往返旅客約10萬4000人次，已成為不少旅客及鄉親往返兩地的重要選擇。圖／縣府提供
「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日在泉州市舉行，據悉，2025年金泉小三通往返旅客約10萬4000人次，已成為不少旅客及鄉親往返兩地的重要選擇。圖／縣府提供

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」及「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日分別在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門、兩地民間團體及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程，金門縣府也呼籲中央正視地方實際需求，在兼顧整體政策考量下能增加船班，提升載客容量與服務品質，讓金泉小三通持續發揮促進交流與區域發展的重要功能。

此次活動由金門縣政府副縣長陳祥麟率隊出席，成員包括觀光處副處長蔡湛成、港務處長許嘉興、車船管理處長楊沁杭及港口營運管理相關人員。

陳祥麟在致詞表示，金泉小三通航線能夠穩定運行20年，仰賴兩地港口管理單位及CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安全）人員長期投入與努力，才能持續提供安全便捷的旅運服務。他也期盼未來持續優化航線與旅客服務品質，推動金泉小三通再升級。

金泉小三通客運航線自2006年6月8日開通，截至今年6月7日止，累計往返旅客已達165萬5840人次。縣府指出，這條航線不僅是連結金門與泉州的重要交通通道，更承載兩岸民間交流與情感聯繫功能，對區域經濟發展、觀光產業及人員往來均具重要意義。

隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金泉航線旅運量也持續回升。統計顯示，2025年金泉小三通往返旅客約10萬4000人次，已成為不少旅客及鄉親往返兩地的重要選擇；因應人流成長趨勢，縣府自今年起也陸續提出增加船班需求，希望進一步提升運能。

活動期間，與會人士除回顧金泉小三通20年發展歷程，也就航線優化、旅遊推廣、文化交流及宗族互訪等議題交換意見。陳祥麟表示，未來希望透過更多旅遊合作機制，吸引泉州市民到金門觀光，並推廣企業團建、活動旅遊及銀髮康養等主題行程，擴大小三通旅遊市場。

此外，成立滿40周年的泉州市金門同胞聯誼會，長年以聯絡鄉情、服務鄉親及促進交流為宗旨，協助凝聚在泉金門鄉親力量，並搭建兩地民間交流平台。陳祥麟也對聯誼會多年來推動鄉誼聯繫與文化傳承所作貢獻表達肯定。

金門縣政府表示，金泉小三通20周年不僅是回顧過往成果的重要時刻，更是邁向下一階段發展的新起點。面對兩岸人流逐步回升及區域發展新趨勢，縣府將持續深化與泉州及周邊城市互動交流，並善用金門地理區位與人文優勢，推動觀光、文化、教育及產業等多元合作。

縣府也表示，在人流持續增長趨勢之下，希望中央能夠呼應地方實際需求增加船班，以提升載客容量與民眾之剛性需求。

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」昨日在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程。圖／縣府提供
「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」昨日在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程。圖／縣府提供

小三通 金門 中央

延伸閱讀

影／西南氣流攪局東琉線停航 翔信輪今晨完成疏運任務

盼18年布袋商港聯外道路下月開工 打造跨港脊背橋紓解交通瓶頸

觀光署促200名日本旅行團遊澎湖 拓展澎湖國際觀光能見度

蕭副總統赴帛琉國會演說 見證無人機捐贈與展演

相關新聞

一家4口網紅路線挑戰「奪命野山」！受困4天彈盡援絕 消防翻越斷崖救人

盲目跟風挑戰未開發山區，安全風險極高。河北涿州一名男子日前被網路上的登山攻略吸引，週末帶著妻子與2名子女，一家4口前往鐵駝山遊玩。鐵駝山地形複雜，礦坑、溝壑密布，極容易迷路，有「京西百慕達」之稱。沒想到，王姓男子一家進山不到半小時，手機訊號便中斷，無法查看登山攻略，但他們仍抱持僥倖心態繼續深入山林，最終徹底迷失方向，被迫夜宿荒野。所幸男子在手機沒電前撥出求救電話，並告知受困位置，最終在受困4天、幾乎彈盡援絕之際，獲消防人員救出。

金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」及「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日分別在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門、兩地民間團體及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程，金門縣府也呼籲中央正視地方實際需求，在兼顧整體政策考量下能增加船班，提升載客容量與服務品質，讓金泉小三通持續發揮促進交流與區域發展的重要功能。

陸退學博士生拉下5位院長 低級造假怎通過Nature審查？

大陸近期再傳學術造假事件，由退學博士生耿洪偉、科普博主「耿同學講故事」掀起的「學術打假」風暴，席捲多家大陸高等學府，涉及多位大陸「國家傑青」、長江學者、準院士和985高校的院長級人物，且涉及知名期刊《自然》（Nature）正刊到子刊。連大陸官媒新華社都問，相關論文造假手段並不高明，為何未能發現？這些資深學者領銜的文章，為何沒能守住誠信底線？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。