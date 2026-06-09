金泉小三通20周年！165萬旅客見證兩岸往來 金門盼中央開放增班

「泉州市金門同胞聯誼會成立40周年」及「金泉小三通客運航線20周年」紀念活動昨日分別在泉州市舉行，邀集金門縣政府、泉州市相關部門、兩地民間團體及旅台金門同鄉會代表齊聚一堂，共同回顧金泉交流歷程，金門縣府也呼籲中央正視地方實際需求，在兼顧整體政策考量下能增加船班，提升載客容量與服務品質，讓金泉小三通持續發揮促進交流與區域發展的重要功能。

此次活動由金門縣政府副縣長陳祥麟率隊出席，成員包括觀光處副處長蔡湛成、港務處長許嘉興、車船管理處長楊沁杭及港口營運管理相關人員。

陳祥麟在致詞表示，金泉小三通航線能夠穩定運行20年，仰賴兩地港口管理單位及CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安全）人員長期投入與努力，才能持續提供安全便捷的旅運服務。他也期盼未來持續優化航線與旅客服務品質，推動金泉小三通再升級。

金泉小三通客運航線自2006年6月8日開通，截至今年6月7日止，累計往返旅客已達165萬5840人次。縣府指出，這條航線不僅是連結金門與泉州的重要交通通道，更承載兩岸民間交流與情感聯繫功能，對區域經濟發展、觀光產業及人員往來均具重要意義。

隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金泉航線旅運量也持續回升。統計顯示，2025年金泉小三通往返旅客約10萬4000人次，已成為不少旅客及鄉親往返兩地的重要選擇；因應人流成長趨勢，縣府自今年起也陸續提出增加船班需求，希望進一步提升運能。

活動期間，與會人士除回顧金泉小三通20年發展歷程，也就航線優化、旅遊推廣、文化交流及宗族互訪等議題交換意見。陳祥麟表示，未來希望透過更多旅遊合作機制，吸引泉州市民到金門觀光，並推廣企業團建、活動旅遊及銀髮康養等主題行程，擴大小三通旅遊市場。

此外，成立滿40周年的泉州市金門同胞聯誼會，長年以聯絡鄉情、服務鄉親及促進交流為宗旨，協助凝聚在泉金門鄉親力量，並搭建兩地民間交流平台。陳祥麟也對聯誼會多年來推動鄉誼聯繫與文化傳承所作貢獻表達肯定。

金門縣政府表示，金泉小三通20周年不僅是回顧過往成果的重要時刻，更是邁向下一階段發展的新起點。面對兩岸人流逐步回升及區域發展新趨勢，縣府將持續深化與泉州及周邊城市互動交流，並善用金門地理區位與人文優勢，推動觀光、文化、教育及產業等多元合作。

縣府也表示，在人流持續增長趨勢之下，希望中央能夠呼應地方實際需求增加船班，以提升載客容量與民眾之剛性需求。