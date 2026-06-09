一家4口網紅路線挑戰「奪命野山」！受困4天彈盡援絕 消防翻越斷崖救人

盲目跟風挑戰未開發山區，安全風險極高。河北涿州一名男子日前被網路上的登山攻略吸引，週末帶著妻子與2名子女，一家4口前往鐵駝山遊玩。鐵駝山地形複雜，礦坑、溝壑密布，極容易迷路，有「京西百慕達」之稱。沒想到，王姓男子一家進山不到半小時，手機訊號便中斷，無法查看登山攻略，但他們仍抱持僥倖心態繼續深入山林，最終徹底迷失方向，被迫夜宿荒野。所幸男子在手機沒電前撥出求救電話，並告知受困位置，最終在受困4天、幾乎彈盡援絕之際，獲消防人員救出。

河北一家人計畫沿「鐵駝山三堂五缸」路線登山

根據《北京日報》報導，河北涿州的王先生先前在網路上看到有人分享「鐵駝山三堂五缸」的網紅登山路線，便計畫週末帶著妻子、9歲女兒與6歲兒子，沿著該路線爬山遊玩。報導指出，鐵駝山並非正式景區，位於北京門頭溝區與房山區交界處，當地溝壑、礦坑密布，時常傳出人員受困事件，因此被稱為「京西百慕達」、「北京十大奪命野山之一」。至於「鐵駝山三堂五缸」路線，則是鐵駝山一條網紅路線，因沿途會經過3處山洞，以及5個形似大缸的水蝕坑而得名。

一家四口迷失鐵駝山

事件發生在5月31日上午約10時。王先生將車停在門頭溝潭王路十字路口後，與家人進入山區，打算跟風體驗網紅路線「鐵駝山三堂五缸」。一家人原本計畫當天往返，沒想到進山不到半小時，手機訊號便時斷時續，無法查看登山路線攻略。王先生對該路線並不熟悉，原本應該原路折返，但他抱著「都已經來了」的想法，執意繼續往深山探索。約2個小時後，一家人徹底找不到方向，迷失在深山中。當晚，王先生與妻兒只能在一塊大石頭上勉強過夜。

撥電話告知位置求救 手機隨後沒電失聯

6月2日早上，王先生在某處山頂，用電量僅剩7%的手機打電話向「藍天救援隊」求救，表示自己身處一個名為「紅坑」的水坑與一塊巨石附近，可能位於「一缸」和「二缸」之間。不久後，王先生的手機便自動關機，一家人也徹底與外界失去聯繫。

一家四口彈盡援絕 瀕臨崩潰

到了6月3日，王先生一家已幾乎走投無路、彈盡援絕。當事人事後回憶，當時因為太口渴，嘴巴幾乎張不開，只能在山裡撿別人丟棄的寶特瓶找水喝，每次都只敢喝一小口。孩子也從一開始的興奮，變得灰心沮喪，一家人都非常絕望。此時，警方已出動直升機，配合地面人員展開搜救。

消防兵分三路地毯式搜索 受困一家人成功獲救

6月4日凌晨約4時，房山區一支60人的消防救援隊伍兵分三路，從房山一側進入鐵駝山搜救，並抽調12名精銳隊員組成「前突小隊」，深入鐵線蓮山一帶重點搜尋。消防員秦坤林表示，當時救援隊翻越谷底斷崖，並不斷呼喊受困人員。當他們翻過第一道斷崖時，終於聽見回應，確認王先生一家受困在第二處斷崖附近。最終，受困4天的王先生一家終於成功脫困。

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文章授權轉載自《香港01》