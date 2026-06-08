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重慶30個區縣出現暴雨 9條河流超出警戒水位

中央社／ 台北8日電

中國重慶市6日起暴雨來襲，其中合川區的防汛和地質災害應急響應均調升至最高級別的一級。整個重慶市一度有9條河流超出警戒水位，30個區縣出現暴雨。

綜合新華社、重慶日報及新京報報導，6日晚開始重慶市出現強降雨，大部地區出現陣雨或雷雨，局部地區出現暴雨到大暴雨。

根據重慶市水文監測總站，7日早上8時至8日早上8時，重慶市9條河流超出警戒水位；兩江新區、沙坪壩、九龍坡等30個區縣出現暴雨，其中涪陵、九龍坡、南岸等15個區縣出現大暴雨。最大日降雨量是重慶市酉陽縣麻旺鎮，達164.5毫米。

7日中午12時，重慶市合川區防汛應急響應和地質災害應急響應均調升為最高級別的一級。

重慶市水文監測總站預計，8日早上8時至9日早上8時，重慶市西部部分中小河流可能出現不同程度的水位上漲，個別河流可能超過警戒水位。

網上一條影片顯示，7日重慶市暴雨期間，有一名兒童及一名成人被激流沖走，其中兒童身著校服。據重慶合川釣魚城街道辦指出，被洪水沖走的一名大人和一名小孩已獲救，二人並未受傷。當天合川區遭暴雨突襲，合川區氣象局曾發布「暴雨紅色預警訊號」，提醒居民減少非必要外出，視情況停止戶外作業和活動。

網上也有影片拍攝到，7日合川區部分地區積水深達2公尺多，大量車輛被水淹至沒頂。

報導又表示，7日是中國高考首日，重慶市政府緊盯積水高風險位置，將考場周邊、城市主次幹道、重要交通位置列為核心管控區域，實行定崗、定人、定責全天候監察，護航高考生赴考場。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）

新華社 重慶

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