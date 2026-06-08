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澳門警察高層 包庇賣淫集團被捕
澳門當局近日偵破一起警察高層包庇賣淫犯罪活動的案件，事件中有一名治安警察局副局長和一名代處長被捕。
澳門電台今天報導，當地警方日前偵破3個賣淫犯罪集團，拘捕了26人，當中有澳門人、中國大陸人和香港人，其中12名嫌犯被羈押候審。
報導指出，被羈押的嫌犯中，包括3名現役保安部隊人員，一人是治安警察局副局長，一人是治安警察局代處長，一人是治安警察局警員，另有兩名退役司警人員。
據報導，相關犯罪集團以水療、按摩名義，招攬亞洲及東歐女子到當地從事性交易活動，涉案警察高層及退役司警人員定期向集團收取賄款，從而換取警方的行動資訊。
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