僑批 揭塵封百年華工祕辛

潮汕題材電影《給阿嬤的情書》正在大陸熱映，影片中的關鍵線索「僑批」與它們深藏的故事也開始被大眾關注。五月二十八日，以「僑批」作為主題的故事分享會在廣州舉行，大陸專家學者以英國紀錄片導演作品《六人——泰坦尼克上的中國倖存者》（台譯：鐵達尼號）進行分享，在著名的沉船事件，「僑批」起到了非常關鍵的作用。

「僑批」在潮汕及閩南、客家方言中，「批」即是信。「僑批」直譯就是「海外華僑的信」。僑批將家書與匯款錢銀合二為一，也稱作「銀信」，興起於十九世紀中後期，一九七九年前後逐漸退出歷史舞台。

分享會上，僑批研究專家五邑大學僑鄉文化與區域國別研究院院長劉進表示，紀錄片中的英國導演羅飛二○一五年曾前來尋求幫助，鐵達尼號沉沒事件中有八名大陸人在船上，更有六名倖存，但沒有證據可以證明，這讓影片的拍攝陷入困境。

而轉機就出現在廣東台山下川島的僑批之中，寫信人方榮山在僑批中寫道，「天高海闊浪波波，一條棍子救生我，兄弟有三四個，抹乾眼淚笑呵呵。」信中的內容描繪出在鐵達尼號沉沒後，方榮山依靠浮木棍自救、與同船倖存者相互扶持的劫後情景，讓這段塵封百年的華工海外生存史首度有了來自當事人的文字佐證，羅飛與他的紀錄片《六人—泰坦尼克上的中國倖存者》也得以成功創作。

廣東作為知名僑鄉，近代以來有大量居民赴海外謀生，也催生出獨具特色的僑批文化，現存相關文書數量極為龐大；二○一三年以廣東僑批為主體的「僑批檔案」已成功入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》，成為全人類共享的文化遺產。劉進表示，「自二○○三年進入五邑大學後，二十餘年來持續深耕僑批研究，每一封僑批寄給家人的東西，都承載著海外華人的情誼。」