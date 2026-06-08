沉浸體驗 北京大觀園遊紅樓

林黛玉邀你對詩，薛寶釵與你對弈，鳳姐讓你為劉姥姥親手簪花……近日，真人實景劇本遊《我的紅樓世界》在北京大觀園上線。遊客在古裝角色的引領下，盡享沉浸式文旅體驗。僅僅一周，劇本遊累計接待遊客超兩千人次。

踏入北京大觀園南門，便見身著古裝的「紫鵑」「襲人」「侍書」「鶯兒」正在攀談。上前搭話，她們會將你帶入紅樓世界，玩家可走進瀟湘館、怡紅院等《紅樓夢》主要人物的居所，開啟探索之旅。

北京大觀園是大陸八七版《紅樓夢》電視劇的實景拍攝地。在這裡，化身林黛玉、賈寶玉、王熙鳳、劉姥姥等《紅樓夢》中人物的角色先後登場，帶玩家走一遍「劉姥姥進大觀園」路線，或跟隨「抄檢大觀園」腳步，體察名著文字中的暗潮洶湧。玩家可站在鳳姐身後，看初進大觀園的劉姥姥鬧個笑話，也可聆聽劇中人傾訴，幫他們解答難題，還能獲得相應獎勵。

妙玉、藕官、趙姨娘、柳湘蓮、薛蟠、冷子興等書中人物也散布在園中各處。遊人上前攀談，可從他們那裡領取任務，前往不同居所探秘，還可學一段舞劍，撫一曲古箏，論一回茶道。

「就像真人玩大型遊戲，ＮＰＣ（非玩家角色）會掉落任務，在大觀園裡帶著任務走這麼多地方，不僅有趣，也對《紅樓夢》的瞭解更多了。」一位玩家說。

《我的紅樓世界》由北京天橋盛世文旅與北京沙箱尚科技聯合打造。負責人徐湘龍介紹，希望以《紅樓夢》這一經典ＩＰ為核心，借助類劇本遊戲的模式，打破傳統景區「走馬觀花」的觀光局限，讓遊客置身真實的「紅樓世界」，盡享沉浸式文旅體驗。

劇本遊的ＮＰＣ扮演者中，多數來自中國戲曲學院等表演類院校。在他們極有信念感的演技感染下，玩家化身「紅樓夢中人」，與角色互動展開更多劇情。目前，《我的紅樓世界》於每周末和節假日開放，每天上演兩個《紅樓夢》中的核心大事件。劇本遊上線以來吸引不少年輕遊客複刷集章，每天數百人參與。