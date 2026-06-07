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深圳女OL常吃外食確診「癌王」！全身劇烈瘙癢 4大方法降低風險

香港01／ 撰文：安琪拉
深圳1名科技企業女員工因長期超負荷工作、熬夜加班，且三餐無定時兼完全依賴外賣，最終身體發出嚴重警號。圖／AI生成
深圳1名科技企業女員工因長期超負荷工作、熬夜加班，且三餐無定時兼完全依賴外賣，最終身體發出嚴重警號。圖／AI生成

熬夜加班餐餐外賣的上班族竟得「癌王」？深圳1名科技企業女員工因長期超負荷工作、熬夜加班，且三餐無定時兼完全依賴外賣，最終身體發出嚴重警號。她因眼白和皮膚變黃、全身劇烈瘙癢，一度難以忍耐「拿鋼絲球搓自己」，就醫檢查後竟確診極為兇險、被醫學界稱為「癌王」的IV型肝門部膽管癌，所幸醫院歷經9小時，完整切除腫瘤、重建膽道通道，謝女士順利完成手術。膽管癌雖無法完全預防，但可通過4項措施來降低風險。

長期高強度工作 身體發黃瘙癢確診「癌王」

據內地媒體《第一現場》報導，該名謝姓女員工任職於深圳某科技企業，長期處於高強度的工作狀態，常年加班熬夜、通宵趕項目成為其工作常態，導致生活作息極度紊亂。在飲食方面，謝女士更是毫無規律，三餐完全依賴外賣，時常忙碌得單日僅進食一餐，長期缺乏健康的飲食作息管理，其實在確診前，謝女士已頻繁出現右上腹隱痛的症狀，但她當時誤以為只是過度勞累所致，並未加理會或及時就醫檢查。

隨著病情持續惡化，謝女士的眼白和皮膚逐漸發黃，全身出現劇烈瘙癢，嚴重影響睡眠，難忍的不適症狀令她無法正常生活，最終前往深圳大學總醫院就診，經醫院詳細檢查，證實謝女士患上的是IV型肝門部膽管癌，即業內俗稱的「癌王」。

歷經9小時 高難度膽管炎手術成功

據謝女士的診斷報告顯示，她體內的腫瘤如同樹根般纏繞左右肝管匯合處，廣泛侵襲周邊膽管，同時伴隨右肝萎縮、門靜脈右支受侵，由於IV型肝門部膽管癌侵犯位置極高，吻合的左肝管僅有3毫米，令手術難度大幅提升。

傳統開腹手術創傷大、出血風險高，醫療團隊經多學科會診後，決定採用全腹腔鏡下根治術方案，醫生在3D腹腔鏡下精準剝離粘連於肝動脈、門靜脈的腫瘤，歷經9個小時成功切除腫瘤、重建膽腸生命通道，順利完成這場精細的高難度手術，謝女士術後康復進度理想，目前已順利出院。

無法完全預防 4措施可降低風險

香港醫院管理局「智友站」資料，膽管癌主要發生於50歲以上人群中，涉及幾個危險因素，包括膽管的慢性炎症、肝吸蟲感染、接觸某些化學物質、吸煙和某些遺傳性疾病。

膽管癌雖無法完全預防，但可通過4項措施來降低風險，包括保持健康的生活方式避免接觸已知的致癌物質（如吸煙、過度飲酒）定期進行健康檢查以及控制潛在的肝臟或膽道疾病

而在東南亞，肝吸蟲感染是膽管癌的主要風險因素，食安規範可降低寄生蟲感染風險，例如必須徹底煮熟所有淡水魚和海鮮﹐確保殺死寄生蟲。

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文章授權轉載自《香港01》

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