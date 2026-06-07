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共軍據報對台前線部署紅旗-16F 港媒：性能或可比擬美「愛國者」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央視5日播出解放軍第73集團軍於西北戈壁實彈演訓畫面，部隊自福建機動數千公里抵達後進行防空攔截演練，並以輪式發射車擊落約50公里外目標，外型與「紅旗-16FE」相近。圖／取自央視新聞
大陸央視5日播出解放軍第73集團軍於西北戈壁實彈演訓畫面，部隊自福建機動數千公里抵達後進行防空攔截演練，並以輪式發射車擊落約50公里外目標，外型與「紅旗-16FE」相近。圖／取自央視新聞

近期，大陸據報已在對台一線部隊部署新型「紅旗-16F」飛彈，並在實彈演訓中展現攔截能力。香港《南華早報》分析，該型系統被外媒指射程與性能較前代明顯提升，甚至有分析認為其部分能力已可與美國「愛國者」系統相提並論。另，美媒《軍事觀察》（Military Watch Magazine）則指，該系統在既有垂直發射架構下透過升級設計提升射程與攔截能力，使紅旗-16系列由中程防空逐步向更高層級延伸。

《南華早報》指，共軍罕見曝光東部戰區的新型防空飛彈實彈測試畫面。大陸央視新聞5日播出解放軍第73集團軍在戈壁大漠進行實戰化演訓，部隊自福建機動數千公里抵達考核場地接收新型防空系統並實彈射擊，畫面顯示以輪式發射車成功攔截約50公里外目標。儘管央視未明確公布型號，但裝備銘牌顯示「HQ-16F」，外型亦與紅旗-16FE高度相似。

公開資料顯示，「紅旗-16」系列大陸自主研發的中程防空導彈系統，最初由中國航天科工集團研製。其最新型號「紅旗-16FE」的最大攔截射程已從早期型號的40公里增至160公里，最小射程約3.5公里。此外，該系統的攔截高度覆蓋距地面15公尺至27公里，可有效應對巡航導彈、戰術彈道導彈、無人機以及固定翼戰機等多種空中目標。雖官方未公布紅旗-16F具體參數，但外界普遍認為自用型性能可能高於外貿版本。

《南華早報》分析，其射程已可與美軍「愛國者」PAC-2相當，電子與反導能力則接近PAC-3水準，但兩者技術路徑不同：PAC-3採動能撞擊，紅旗-16則以定向破片戰鬥部攔截目標。

報導指，紅旗-16F採無翼氣動設計，結合推力矢量與導引技術，以提升機動與抗干擾能力，使其在既有垂直發射平台下仍可提升射程與攔截效率，並應對多目標威脅。

報導稱，負責接收裝備的解放軍第73集團軍，軍部駐地位於與台灣隔海相望的東南沿海城市廈門。外界普遍視該部隊為一旦台海爆發衝突時，執行對台作戰任務的一線主力先鋒。

《軍事觀察》同樣指，第73集團軍駐地位於福建，鄰近台海，該地區長期被視為高敏感軍事區，因此新型防空系統優先部署於此具有戰略意涵。報導並稱，紅旗-16F兼容既有發射架構，射程較前代提升顯著，使整個紅旗-16家族逐步由中程防空向更高層級擴展，並在解放軍防空體系中形成更廣覆蓋範圍。

另方面，《軍事觀察》亦提及大陸隊台海方向防空壓力上升，與美國向台灣提供海馬士（HIMARS）火箭系統及ATACMS彈道飛彈有關。文章認為，相關武器可能針對福建沿海軍事設施與關鍵基礎建設，加劇區域防空與反制需求。文章並稱，美方人員參與台灣相關火力協調與目標規劃的情況，使外界關注台海軍事互動風險升高。

香港《南華早報》指，共軍「紅旗-16」射程已可與美軍「愛國者」PAC-2相當，電子與反導能力則接近PAC-3水準，但兩者技術路徑不同：PAC-3採動能撞擊，「紅旗-16」則以定向破片戰鬥部攔截目標。圖／取自央視新聞
香港《南華早報》指，共軍「紅旗-16」射程已可與美軍「愛國者」PAC-2相當，電子與反導能力則接近PAC-3水準，但兩者技術路徑不同：PAC-3採動能撞擊，「紅旗-16」則以定向破片戰鬥部攔截目標。圖／取自央視新聞

共軍 飛彈 央視

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