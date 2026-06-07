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17年來最慘重！山西礦災造成82死128傷 應急管理系統3負責人遭審查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
山西沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，釀至少82死，成為大陸17年來最嚴重礦災。事故後續延燒，繼縣委書記趙永進被查後，長治市紀委監委7日再通報3名應急管理系統官員接受調查。（新華社）
山西沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，釀至少82死，成為大陸17年來最嚴重礦災。事故後續延燒，繼縣委書記趙永進被查後，長治市紀委監委7日再通報3名應急管理系統官員接受調查。（新華社）

大陸山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡，成為大陸17年來最慘重的礦災。後續事故原因與監管問題持續延燒，事發多日後，繼長治市沁源縣委書記趙永進先遭調查，山西省長治市紀委監委7日再宣布，再有3名應急管理系統負責人接受審查調查。

據山西長治市紀委監委微信公眾號「清廉長治」6月7日消息，長治市沁源縣應急管理局黨委書記、局長、應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受長治市上黨區紀委監委紀律審查和監察調查。

同一日，「清廉長治」還發布通報稱，長治市沁源縣應急管理局黨委委員、應急管理綜合行政執法隊副隊長（負責日常工作）岳曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受沁縣紀委監委紀律審查和監察調查。同時，長治市沁源縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受壺關縣紀委監委紀律審查和監察調查。

界面新聞指出，沁源縣通州集團留神峪煤礦5月22日發生特大瓦斯爆炸事故，截至23日晚官方通報，事故造成82名礦工殞命、2人失聯、128人受傷住院。這是中國17年來最嚴重的礦難。

此外，在事發11日後，山西省紀律檢查委員會微信公眾號「清廉山西」2日通報指，長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

大陸應急管理報微信公眾號24日發文表示，意外發生時，礦井實施一天分3班的輪班工作制度，中班在井下作業，當時下井有247人。此次救援最大的困難是無人員定位、無準確地圖。相關人員介紹，人員定位卡是整個礦難救援體系中第一道防線，定位卡會實時定位人員訊息，精確到具體的巷道和工作面。一旦發生事故，救援人員可以在第一時間根據人員定位卡訊息鎖定被困人員位置，制定高效搜救方案。

但事故發生後，相關部門確定，下井人員中有103人未按規定佩戴人員定位卡。此外，礦方提交的井下圖紙與實際巷道不符，無法準確指出搜救方向。救援人員升井後反映，井下部分地點在圖紙上根本沒有標注。現場指揮部只能不斷增派人手，在一條條巷道中反覆「過篩子」式搜救。

同時，調查發現，留神峪煤礦的礦井存在「陰陽」圖紙、「帶病」開採等問題。企業近五年內多次被監管部門處罰，但仍繼續違法生產，不排除有監管失察、甚至背後存在「保護傘」的可能。

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