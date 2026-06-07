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中國紓壓玩偶娜塔莎引發暴力爭議 多校列違禁

中央社／ 台北7日電

中國近期爆紅的紓壓玩偶「娜塔莎」，外界關注其成為暴力宣洩工具，影響兒童身心健康，甚至引發種族歧視爭議。據報導，已有多地中小學將「娜塔莎」列為校園違禁玩具。

這款「捏捏樂」被做成了嬰兒模樣，在抖音小紅書等多個中國社群瘋傳的短影音中，使用者對其進行摔打、注水、踩踏、針刺等破壞性行為。

綜合中新網等媒體報導，有家長和老師擔心，「娜塔莎」的暴力玩法可能助長孩子的暴力情緒，進而誘發同學之間的欺凌現象。

中國青年報報導，截至目前，已有多地中小學陸續發布通知，將「娜塔莎」列為校園違禁玩具。6日，多個電商平台已下架相關以暴力為賣點的營銷短片，但依然有部分商家在「娜塔莎」產品宣傳中搭配拳頭配圖與暴力導向文案。

中國青少年研究中心研究員孫宏艷說，嬰兒形態放大了暴力行為的不良影響。商家宣傳「摔得越狠越解壓」，短影音平台推送「摔得越慘點贊越多」，會讓一些未成年人誤以為「欺負弱小是可接受的」，逐漸模糊對道德底線的認知。

這款玩具的爭議也擴散到海外。一些海外黑人部落客與網友認為，這類內容不是普通的玩具惡搞，而是把類似黑人嬰兒的身體做成可供攻擊、羞辱與娛樂消費的物件，具有明顯的反黑人種族主義象徵。

在新京報披露這款玩具的爭議性後，國家市場監督管理總局5日表示，針對電商平台銷售的紓壓玩具，召開主要電商平台行政指導會，督促電商平台落實主體責任，加強對平台內經營者的資格審核和問題產品的清查管控。另外，組織宣傳教育活動，發布兒童用品消費提示，引導消費者科學選購、安全使用相關產品。

種族歧視 小紅書 抖音

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