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中國高考首日 各地出現花式陪考

中央社／ 台北7日電

今天是中國高考首日，1290萬考生步入考場應試。中國各地也出現各種陪考應援花招，為的是沾點好彩頭。

綜合多家陸媒報導，今年中國有1290萬考生，多地頒布靜音、降噪等機制，讓考生順利應考。考場外，陪考的家長、學校則搬出十八般武藝，安徽毛坦廠中學再現萬人送考，領頭大巴車牌「91666」，諧音寓意「就要錄錄錄（取）」；司機也有講究，司機是屬馬的馬姓司機，他已連續十多年擔任送考司機，寄予考生「馬到成功」的祝福。

廣州家長送考講究好意頭，手舉甘蔗寓意「掂過碌蔗」（廣東話表示事情進展順利）。北京陳經綸中學的陪考老師，用氣球製作出巨型向日葵，以此祝願考生「一舉奪魁」。

中國各地也出現許多考生的母親身穿旗袍來陪考，有著「旗開得勝」之意涵。穿旗袍的陪考母親一直是中國高考的獨有風景，格外吸睛，也因此每到高考時刻，旗袍店總是被考生家長搶購至斷貨，杭州銷售金色旗袍的店家每每補貨後就快速售罄。

中國教育部數據顯示，今年報考人數為1290萬人，較去年減少45萬人，是高考報名人數連續第2年下滑。

據財新網報導，中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文分析報考人數下降原因。第一，高考報考群體囊括普通高中與中職學校兩大生源，2023年普高、中職招生總量較2022年減少約10萬，基礎生源規模下降。

其次，高考命題向反刷題改革，加上公立學校不招收復讀生，令復讀報考人數普遍下滑。此外，高等教育日趨普及，文憑含金量縮水，部分中職生認為大學畢業也未必找到體面工作，索性放棄報考、直接就業。

報導指出，雖然中國高考報名人數近2年呈下降趨勢，但有研究顯示，未來10年內，中國高等教育學齡人口18至22歲將按先升後降的趨勢發展，高等教育資源將面臨著短期相對不足和長期可能過剩的挑戰。

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