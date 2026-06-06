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「找不到工作應該的」陸企CEO痛罵學生混吃等死 股價應聲下跌逾7%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸公務員考試（簡稱「公考」）培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中，對台下人大學生痛罵「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死……」並中途離場，事件引爆全網網友怒吼，還造成當天港股股價下跌逾7%。雷科技
大陸公務員考試（簡稱「公考」）培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中，對台下人大學生痛罵「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死……」並中途離場，事件引爆全網網友怒吼，還造成當天港股股價下跌逾7%。雷科技

大陸公務員考試（簡稱「公考」）培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中，對台下人大學生痛罵「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死……」並中途離場，事件引爆全網網友怒吼，還造成當天港股股價下跌逾7%。

4日張小龍發文向人大致歉，表示願意接受批評和承擔相應責任。知情人士處透露，接下來張小龍將不再出席「粉筆」進校園的講座活動。

南方都市報報導，有網友在社交平台發文稱，張小龍受中大學哲學院邀約，進行一場關於職業規劃的講座，但他卻臨時將主題更改為「AI炒股」與個人財富分享。

有在場學生爆料，張小龍全程不聊就業乾貨、不聊考公前景，反而大肆分享自己的炒股致富經歷。說上個月拿人民幣8000 萬現金炒股，輕鬆賺了人民幣5300萬，還極力鼓吹學生放棄傳統就業，認為炒股才是當下最有潛力的出路。

然而，該內容未能引發在場學生的共鳴，台下反應平淡，於是張小龍情緒逐漸失控，認為在座學生對改變社會的新鮮事物竟然毫無感知，活該沒有工作，於是直接對著在場學生破口大罵，並憤然離場。

網路流傳的現場錄音顯示，張小龍稱：「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死，也沒有什麼本事……。」

此外，他還吐槽這是自己今年20多場講座裡，氛圍最差、學生最差的一場，全程語氣傲慢、態度輕蔑，甚至爆出不雅詞彙，場面極其尷尬。

受此負面影響，4日午後粉筆科技盤中股價大跌，跌幅突破7%，如今這家企業的市值體量已然微乎其微。

張小龍4日透過「粉筆科技」帳號致歉，稱在中國人民大學哲學院的演講活動中，因個人言行失當，中途離場並發表不當言論，給在場師生造成了困擾，也破壞了正常的交流氛圍。

「對此，我向所有老師和同學鄭重道歉。此次事件責任完全在我。我誠懇接受大家的批評，並對此深刻反思。」他表示，對於給中國人民大學及哲學院帶來的負面影響深表歉意，並願意承擔相應責任。

公開信息顯示，張小龍本身是哲學系出身，本科和碩士階段先後就讀於貴州大學和中山大學哲學系。張小龍本人曾表示，考慮到哲學系畢業後到就業環境，他早在學生階段，就積極投身考公培訓，並逐步在華圖教育成為知名講師。

「粉筆」官網信息顯示，張小龍於2015年創立北京粉筆藍天科技有限公司，致力於透過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。2023年，旗下「粉筆有限公司」在港交所上市。據2025年財報，「粉筆」用戶端平均月活用戶912萬。

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