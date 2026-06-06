助失明者重見光明！大陸首例盲人憑侵入式腦機接口恢復視力

由湖南省長沙市中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重大突破。一名失明多年的受試患者術後恢復平穩，現已初步重建視覺，經階段性康復訓練，受試者可辨識E型視力表字元，實測視力穩定至0.03，峰值可達0.1，該臨床試驗為境內首例。

快科技報導，試驗現場，受試者可遵照工作人員指令精準應答，順利完成室內定向行走、穿越房門等多項實操測試。

該團隊研發的IMIE智慧視網膜系統，核心技術原理是過微創手術，在視網膜植入微型電極，患者佩戴外置攝影機的特製眼鏡，即時將外界圖像資訊轉化為電刺激信號，精準刺激殘存視覺神經細胞，經視神經傳導至大腦視覺皮層，從而讓盲人患者重建光感、運動覺察及物體輪廓識別等初級視覺功能。

這套系統配備境內原創256通道柔性眼內電極陣列，通道數量、畫面分辨性能大幅領先國際主流60通道同類產品。

植入眼球內部的柔性電極陣列可把照片信息轉換成適配神經的刺激信號，讓患者分辨物體輪廓與環境物象。

經過階段性規範康復訓練，受試者現已可辨識E型視力表字元，無需旁人攙扶就能獨立在室內走動、穿過房門。最新檢測數據顯示，受試者實測視力穩定至0.03，峰值可達0.1。

目前患者還無法實現全方位自主生活，仍需長期開展系統化康復訓練，持續提升視覺分辨與環境適應能力。

教授許惠卓表示，該項目仍處於臨床研究階段，但為嚴重低視力及失明患者的功能恢復提供了新的可能，展現了湘雅醫院在眼科創新診療領域的前沿探索。

後續專案組將依照醫療器械臨床試驗相關規範，逐步擴充臨床試驗受試者規模，迭代相關演算法與方案，推進產品升級落地。