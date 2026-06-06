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高考熱 酒店推2晚985元「祥瑞房」、211考生餐 家長1個月前搶訂

世界日報／ 中國新聞組╱北京6日電
毛坦廠中學送考，頭車車牌號為91666。（取材自極目新聞）
毛坦廠中學送考，頭車車牌號為91666。（取材自極目新聞）

隨著高考進入倒計時，全國各地考點周邊的高考房和相關套餐預訂成為熱門話題，不少家長在網絡平台上分享了入住的高考房經歷，並表示現在的酒店服務創意十足。

封面新聞報導，除常規的靜音房、鐘點房外，標價985元兩晚連住的「上岸套餐」、211元的訂製考生餐已成為標配，更有酒店將6、8、9等吉利數字房號單獨列出供家長搶訂。此外，大堂內「金榜題名」的主題布景與免費贈予考生的祈福紅繩相映成趣，將考前緊張的氣氛烘托得既溫馨又充滿儀式感。

在重慶，家長王先生則對房間的「氛圍感」情有獨鍾。他預訂的「985祥瑞房」兩晚打包價985元，「寓意好，房間裡一大一小兩張床，床頭甚至用花瓣拼出『985』和『211』的字樣，進門就讓人心裡一暖。」對於酒店搞的這些創意，王先生相當滿意。

在成都，陪考家長張女士早在一個月前就開始「海選」。張女士表示，除房間採光要好、隔音必須達標外，她選的酒店提供營養均衡的訂製考生餐，還配備24小時自助洗衣區、健身房以及大堂自助打印機，全方位覆蓋陪考家長的瑣碎需求。

另外，武漢一家酒店主動關停30餘間營收更高的電競房、麻將房，將閒置會議室改造為課桌式免費公共自習室，全天候對入住考生開放，考生憑准考證可免費延遲退房至下午4時，方便午間休整，同住家屬同步享受權益。

廣州一家緊鄰考點的酒店專門畫定整層考生專屬樓層，大堂設立家長補給站，全天候免費供應茶飲、水果；餐飲端上線211元雙人營養餐套餐，低油低鹽訂製考生食譜，支持菜品送餐入戶，契合211美好諧音寓意。

另據極目新聞報導，在安徽六安的毛坦廠中學，送考現場一如既往的壯觀。上午8時許，警車為車隊開道，十餘輛送考大巴從校門口陸續駛出，領頭的那輛紅色大巴車牌號為「91666」，寓意「就要錄錄錄」。道路兩側，自發前來的市民與家長們早已匯成人海，為莘莘學子加油助威。送考隊伍中，有人手持寓意「一舉奪魁」的向日葵花束，有人揮舞著寫有「金榜題名」的旗幟，齊聲高喊「高考加油」，場面熱烈而感人。

送考車隊駕駛員依然是屬馬的馬師傅，寄予著「馬到成功」的美好祝福。5日中午12時許，車隊已順利將考生們送達目的地。這位師傅表示，高考結束後，依然由他們負責接考。

考試臨近催熱「高考房」，酒店推「985祥瑞房」。(取材自封面新聞)
考試臨近催熱「高考房」，酒店推「985祥瑞房」。(取材自封面新聞)

毛坦廠中學送考。（視頻截圖）
毛坦廠中學送考。（視頻截圖）

高考

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