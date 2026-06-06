在香港讀大三內地女 假公安逼赴泰國 向父母勒贖38萬美元

一名由中國內地赴港讀書的21歲女大學生，早前墮入「假冒官員」騙局。

文匯報報導，騙徒冒充公安指控女生涉金融犯罪，要求她配合調查及交付「保證金」，誘騙她以支付升學資金為由，讓父親轉帳140萬港元（約17.8萬美元），款項隨即被詐騙團夥通過洗錢帳戶轉移，騙徒隨即又以「保密令」為由，令女生赴泰國入住酒店斷絕對外聯繫，又指示女生自拍被綑綁和受傷的視頻，騙徒再向其父母傳送視頻訛騙綁架其女兒，勒索300萬港元（約38.3萬美元）贖金。

女生父親赴港報警。香港警方聯絡泰國警方後，成功在當地酒店尋獲女生。據了解，獲救女生已於2日晚回港，案件交由港島總區重案組跟進。

據了解，受騙內地女生在香港一間大學讀三年級，5月中旬收到自稱是內地公安的騙徒電話，指控她涉及洗黑錢案件，令她交出銀行戶口及個人資料，並支付「保證金」以證清白，又教唆女生向家人訛稱要繼續升學，要求匯款140萬港元。

騙徒隨即轉走款項，再進行第二步騙局，要求女生簽署「保密令」不能洩密，並提供機票及住宿要女生到泰國。女生於5月31日晚上抵達曼谷，並在6月1日入住當地一間酒店。騙徒對其心理操控和全程監控，利用女生陷入孤立的恐懼心理，指令女生配合行事。

女生按指示購買繩索、綁帶、刀具、人體彩繪顏料等物品，在酒店房間內給自己畫上假傷痕，並拍下自己被綑綁、看似遭人綁架和毆打的照片及視頻，然後發送予騙徒。騙徒利用這些照片和視頻，通過微信向女生父親勒索300萬港元。女生父親收到勒索訊息，又與女兒失聯，隨即向香港警方報案。香港警方根據調查，發現女生離境前往泰國，於是通知泰國警方協助調查。

根據泰國媒體報道，當警方6月2日在一間酒店房間尋獲女生時，她正與騙徒進行視訊通話。女生獲救後，其父母飛到曼谷將她接回家。泰國警方仍在調查案件，暫時無人被捕。泰國警方表明會繼續與香港警方和國際執法機構密切合作，擴大調查範圍，搗毀背後的詐騙團夥。

香港警方今年首季接獲164宗「假冒官員」騙案，數字與去年同期相若，其中42宗涉及「港漂」學生，損失金額就按年升逾一倍，達2.8億港元。