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不滿長期被打壓？陸大學教師疑刺死副校長 網傳內幕：他早就想動手

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
重慶市公安局通報，6月5日重慶巴南區一處社區發生持刀殺人案。示意圖／AI生成
重慶市公安局通報，6月5日重慶巴南區一處社區發生持刀殺人案。示意圖／AI生成

重慶市公安局通報，6月5日重慶巴南區一處社區發生持刀殺人案。官方未公布雙方身分，但網路流傳消息指，死者疑為重慶理工大學副校長，嫌犯則為該校教師，傳言該教師遭打壓多年而行兇，並有現場影片與對話截圖在社群平台流傳。截至目前，校方尚未就事件發布正式說明。

重慶市公安局巴南區分局發布警情通報，6月5日6時許，巴南區花溪街道一小區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人汪某（男，58歲）因同事之間矛盾糾紛，持刀將同事廖某（男，60歲）刺傷致死。

目前，汪某已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

該通報未提及嫌疑人或死者的相關資訊，不過社群平台上已有流傳相關討論，有網友指重慶科技大學的一名教師，長期受到副校長的打壓，埋伏在副校長回家的路上的灌木叢中，伺機伏擊。

網上流傳對話截圖顯示，訊息中寫道「重慶理工大學副校長剛剛被他學校計算機學院一個副教授砍死（文字處經模糊處理）了，副教授66年3月的，下個月退休了」，對話框並有一張照片，顯示有一人倒在地上。

另一張訊息截圖則寫道，「理工大學副校長今天早上被老師砍死了」，「說是副校長打壓那個老師十年。老師早想殺了，一直被老婆守到，今天沒攔得住，不到7點就殺了」。

另有影片顯示，一名男子在公園中兩手是血走向拍攝民眾，「我是替天行道，為民除害」、「他在理工大學，好多學生得了抑鬱症，在網上舉報他」，旁邊一位女子則崩潰喊「我該怎麼辦」、「把我老公欺負的⋯」。

重慶理工大學在社群平台及官網均尚未對此事件發布任何公告。大陸社群平台已經無法查到相關影片。

重慶市公安局巴南區分局發布警情通報，6月5日6時許，巴南區花溪街道一小區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人汪某（男，58歲）因同事之間矛盾糾紛，持刀將同事廖某（男，60歲）刺傷致死。圖／取自微博
重慶市公安局巴南區分局發布警情通報，6月5日6時許，巴南區花溪街道一小區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人汪某（男，58歲）因同事之間矛盾糾紛，持刀將同事廖某（男，60歲）刺傷致死。圖／取自微博

該通報未提及嫌疑人或死者的相關資訊，不過社群平台上已有流傳相關討論，有網友指是重慶科技大學的一名教師，長期受到副校長的打壓，埋伏在副校長回家的路上的灌木叢中，伺機伏擊。圖／取自微博
該通報未提及嫌疑人或死者的相關資訊，不過社群平台上已有流傳相關討論，有網友指是重慶科技大學的一名教師，長期受到副校長的打壓，埋伏在副校長回家的路上的灌木叢中，伺機伏擊。圖／取自微博

重慶 殺人

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