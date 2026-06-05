AI浪潮下滿足中共黨政機關需求 新華網斥資52億打造「新華語典」

在AI大浪潮下，中共官媒也持續推進轉型。新華社旗下新華網，正在斥資規模為台幣52億元，打造「新華語典」這一「AI時事智慧體」，聚焦黨政機關、科研院所等人員在理論學習、政策研究、政務文稿撰寫、輿情研判應對等工作場景核心需求，並推出七大功能。

於上海證券交易所上市的新華網5日發布「新華語典」項目的可行性研究報告。報告指出，本次投資項目總投入預算為人民幣11億2,171萬元（約合台幣52億1,304萬元），其中：募集資金變更投入預算為7億4,100萬元，不足部分以自有資金補足，自有資金投入預算為3億8,071萬元。

據指出，「新華語典」是新華網推進主流媒體系統性變革、主動適應AI時代傳播規律的「重大舉措」，「新華語典」由新華社主導，新華網負責開發運營，係全力打造「新聞工作者離不開、黨政幹部用得上、普通群眾信得過」的「權威AI時政資訊智慧體」，計畫於6月26日正式上線。

據介紹，「新華語典」是面向黨政理論學習、政務辦公服務的官方智慧服務平台，設置了智慧問答、訂閱推送、知識庫、智慧體廣場等四大模塊以及「學思想」、「找源頭」、「推新聞」、「問新聞」、「辨真假」、「捋頭緒」、「寫文章」等七大功能。

上述報告還提到，傳媒行業正經歷深刻變革，資訊氾濫、真偽難辨成為常態，傳統「單向推送、統一傳播」的模式已難以精準觸達用戶、有效引導輿論。新華語典以場景化、定製化功能直擊用戶痛點，「既以產品技術實力築牢主流媒體在智慧生態中的核心地位，保障權威聲量不缺位、不失聲；更以個性化服務打破傳統傳播壁壘，讓權威時政資訊精準觸達不同群體，實現傳播效能最大化」。

新華網現有20000以上的政府用戶、10000以上的企業用戶、1500以上的高校院所合作資源，與目標市場高度契合，「可快速實現產品滲透與轉化」，規模化落地風險低。分年度盈利預測表顯示，項目靜態投資回收期為4.17年，內部收益率為20.35%。

值得注意的是，5月27日新華社「新華每日電訊」正式推出人機共創評論專欄《新華「典」評》，首期談論山西礦難。「開欄的話」指出，推進主流媒體系統性變革，AIGC（人工智慧生成內容）評論專欄《新華「典」評》應運而生。「機器替代不了人的思想，但技術可以拓展思想邊界」。依託「新華語典」，《新華「典」評》探索人機共創，「以主流價值駕馭演算法、用優質內容凝聚共識，讓新華聲音在智慧時代更加響亮」。