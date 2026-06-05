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護航高考 大陸多地要求KTV等娛樂場所暫停營業

世界日報／ 中國新聞組╱北京5日電
中國高考即將登場，多地要求娛樂場所暫停營業。（中新社）
中國高考即將登場，多地要求娛樂場所暫停營業。（中新社）

中國2026年普通高等學校招生全國統一考試即將舉行，為全力護航高考，營造安靜、有序、和諧的備考及考試環境，有效防範噪聲擾民問題，多地要求KTV等歌舞娛樂場所考試期間暫停營業。

澎湃新聞報導，黑龍江饒河縣文化廣電和旅遊局通知稱，6月6日18:00至6月9日16:00，饒河鎮所有歌舞娛樂場所（KTV）、遊藝娛樂場所全面暫停一切經營活動。暫停營業期間，各經營單位須全面關停音響、燈光等營業設備，清空消費人員，不得變相營業、包間私開、接待散客、夜間暗地經營。

饒河縣文化廣電和旅遊局明確，停業範圍覆蓋本行政區域內所有歌舞娛樂場所，包括歌舞廳、KTV以及兼營歌舞娛樂項目的場所（如賓館、飯店、酒吧兼營的歌舞廳、KTV等）。

江西全南縣文化廣電旅遊局日前發文稱，為營造安靜舒心的備考、休息環境，護航全縣莘莘學子迎戰2026年中、高考，根據縣委、縣政府工作部署，全南縣轄區內全部KTV在中高考關鍵時段暫停K歌經營業務。

此外，陝西扶風縣文化和旅遊局6月1日在通告中稱，為給廣大考生營造一個安靜、良好的學習、休息和考試環境，現決定在高考期間對全縣文化市場環境噪聲實施嚴格管控。其中，網吧、歌舞娛樂場所（KTV）於6月6日至6月9日，6月20日至6月22日每晚18:00至次日早上8:00暫停營業。文藝演出團體（含廣場舞、露天演出等）於6月6日至6月9日，6月20日至6月22日8:00至18:00暫停一切演出活動。

新疆生產建設兵團第三師圖木舒克市文化體育廣電和旅遊局3日也稱，決定高考期間，圖木舒克市城區所有網吧、KTV娛樂場所、遊藝娛樂場所等場所全部停止營業。當地要求文化娛樂場所、群眾性活動團體、個人充分認識高考的特殊性和重要性，暫時停止活動，嚴格控制噪聲，確保考生不受影響和干擾。

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