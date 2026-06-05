培訓學生考公僕卻稱公僕混吃 中國企業高層致歉

據報導，中國一名公務員招聘考試輔導公司執行長日前在中國人民大學演講時，突然情緒失控，形容報考公務員都是「混吃等死」，其後公開致歉。

綜合中國大陸和香港媒體今天的報導，這家公司名叫粉筆科技有限公司，主要業務是培訓公務員考試、事業單位招聘考試、教師招聘考試培訓等。

粉筆科技創始人兼執行長張小龍3日應邀在中國人民大學哲學院舉辦講座，內容是參加公務員招聘考試（中國俗稱考公），但他臨時改為分享「AI炒美股」心得。

期間疑因台下學生反應平淡，張小龍突然情緒失控，連續數分鐘以髒話辱罵在場學生，痛批學生「活該你們找不到工作」，又稱考公都是「混吃等死」，隨後憤然離場。

報導表示，張小龍昨天就此公開發布了道歉信。

香港明報引述大陸媒體報導，當天晚上，人民大學哲學院黨委書記石德才在小紅書留言：「哲學院作為活動組織方，一定會給同學們一個交代。」有人民大學內部人士說，校方仍在處理事件。

網上資料顯示，張小龍本科畢業後考進中山大學哲學系，2006年因培訓收入可觀，放棄博士攻讀、肄業離校，進入公務員考試培訓行業擔任講師。

2015年，他創立北京粉筆藍天科技有限公司，公司於2023年在香港交易所上市。受其言論影響，公司股價昨日下跌一成，目前報港幣0.61元。