六四事件37周年 受難家屬悼念遭禁

昨天是六四事件卅七周年，賴清德總統在臉書表示，衷心期盼中國能正視卅七年前的六四事件，承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話；讓人民能夠自由表達意見，讓不同世代、不同立場的人，都能參與公共決策。行政院長卓榮泰說，六四事件不只是記憶歷史，更是守護民主、自由與人權的共同承諾，「It's our duty（這是我們的責任）。」

國民黨前主席朱立倫表示，六四事件卅七年過去，有些傷痛被時間掩蓋，有些記憶被刻意遺忘，但歷史真正的價值，不在於記住仇恨，而在於守住教訓。紀念六四，不是停留在過去，而是提醒自己：面對歷史，要有記憶；面對未來，要有勇氣。國民黨昨天則未對六四卅七周年發表評論。

美國在台協會（ＡＩＴ）昨天也在臉書貼出「美國國務卿魯比歐天安門大屠殺卅七周年新聞聲明」：「六月四日，世人銘記中國共產黨下令軍隊攻擊天安門廣場及其周邊數以千計和平示威者至今已滿卅七周年。那些失去生命的中國學生、工人和平民，曾聚集於此，行使其天賦人權，要求民主改革、追究腐敗責任。我們緬懷他們的生命，並向他們的精神遺產致敬。」

昨天北京天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴，武警、黑衣保安人員部署密集，查驗證件趨嚴，在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的一號線列車上，「乘務管理員」（保安）隨車機動巡邏。部分路段的天橋再度出現「看橋員」站崗。兩人為一組監控天橋，防止「四通橋事件」再度發生。

法廣報導，六四受難者家屬首次被禁止前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行悼念儀式。家屬如要祭奠，須避開六月四日，並以家庭為單位單獨報批，獲准後由警察陪同前往，不能以「天安門母親」身分集體祭奠。

英國駐陸使館昨天上午在微博官方帳號發布「坦克人」悼念影片，隨即遭到平台下架。

在香港銅鑼灣，昨天午間開始身穿戰術背心的警員開始在銅鑼灣等人流密集的港鐵站駐守，銅鑼灣鬧市多條街道都有警察衝鋒車駐泊。在維多利亞公園周邊，警方也嚴密布防，身穿戰術背心的警員巡邏，其中維園正門有十多名便衣探員及身穿戰術背心的軍裝警員駐守，維園噴水池一帶亦有十多名便衣及軍裝警員，三人一組駐防。

美聯社報導，六月三日香港行為藝術家陳三木試圖在銅鑼灣的路牌繫上一條長六點四公尺的紅線，向當年的六四罹難者致敬，但迅速遭到便衣警察制止並帶離。