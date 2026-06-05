時隔7年…陸韓雙邊擴航權 每周增70航班

南韓國土交通部指出，中韓兩國將每星期增加七十班往來航班，是兩國時隔七年後首次擴大雙邊航權。反觀中日之間的航班則是大幅縮減。

據路透、和韓國國際廣播電台（ＫＢＳ），中韓上月底在首爾舉行雙邊航空會談，決定每星期增加五十六班往來中韓的客運航班，大部分來往仁川和中國大陸城市包括北京、上海等，總數將增至六六四班；貨運航班將增加十四班至六十八班。上述會談商定新增七十個往返韓中兩國航班班次的航權額度。

具體來看，從仁川飛往北京、上海、廣州、大連、成都、哈爾濱的航班每周均新增七班，總計新增四十二班。從釜山、清州等南韓地方城市，飛往廣州、重慶、深圳等大陸十座主要城市的地方機場航班，每周新增十四班。

貨運航班方面，往返中國四大貨運機場（天津、鄭州、鄂州、合肥）與南韓機場的航班，每周新增十四班。

南韓當局計畫今年下半年向航空公司分配新增的航班，期望有關協議能吸引陸客前往南韓旅遊，方便南韓民眾和貿易公司前往中國大陸 ，並透過進一步推動南韓各家航空公司進入中國市場，為振興經濟作出貢獻。

據南韓國土交通部數據，今年第一季南韓赴陸旅客人數約四百三十九萬人次，超越新冠疫情前的水準。

另據第一財經報導，在中日航線部分，航班管家ＤＡＳＴ最新統計顯示，五月共有三十一條中日航線取消全部航班，比四月取消數量有所增加。整個五月中國大陸赴日本共有一五九二個航班取消，取消率為百分之三十七點六。