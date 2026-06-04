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全球首創 大陸培育出龍眼、荔枝雜交新品種「懷石」荔枝

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸團隊研發出全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹「懷石」。（廣州日報）
大陸團隊研發出全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹「懷石」。（廣州日報）

廣東省農業科學院果樹研究所研究人員史發超表示，「這是全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹，今年首次掛果！」

據廣州日報報導，荔枝與龍眼同屬無患子科，但不同屬，天然生殖不親和。 2015年，廣東省農業科學院老專家歐良喜等人以晚熟荔枝「懷枝」作母本、「石硤」龍眼作父本，嘗試跨屬雜交。團隊將荔枝花粉滅活後與龍眼花粉混合授粉，讓荔枝雌蕊誤以為是自身花粉，使龍眼花粉「趁機而入」，獲得雜交種子。 「這棵樹是那批雜交後代中率先結果的。」史發超說。

這次掛果帶來意外之喜。今年5月中旬，這棵荔枝樹的果實成熟。兩個晚熟親本的後代竟是早熟種質，其果肉爽、脆、甜，兼具濃鬱香氣，與同熟期偏酸、糖度不高的「三月紅」「桂花香」等早熟荔枝相比，優勢明顯，將緩解早熟優質荔枝種質匱乏的狀況。團隊將這一新品種暫命名為「懷石」，取自母本「懷枝」與父本「石硤」各一字。

在此之前，2022年，華南農業大學團隊育成全球首個龍眼與荔枝雜交的龍眼新品種「脆蜜」（龍眼為母本）。這次面世的是以荔枝為母本、龍眼為父本的荔枝新種質。兩個方向均告成功，標誌著荔枝與龍眼屬間生殖隔離實現「雙向突破」。

支撐這項突破的，是眼前這座全球最大荔枝「基因庫」。經過60多年收集，該資源圃保存了700多份種質資源，包括黑面登、布袋等已在市面上消失的地方品種及眾多海外種質，是目前世界上規模最大、遺傳多樣性最豐富的荔枝活體基因庫。

「保存種質只是使命之一，終極目標是培育更多優質新品種。」資源圃執行長嚴倩說，這裡已建立全球最大育種材料庫，包含52萬餘份雜交後代，其中4000多株已開花結果，篩選出300多份優異單株。 「仙進奉」「鳳山紅燈籠」等十多個優質荔枝新品種在此孕育，多個已成市場主推品種。

令人振奮的是，分子標記輔助育種技術正大幅提高選育效率。目前，科學研究人員已對資源圃600多份核心種質進行全基因組重測序，鎖定了糖分、焦核率等關鍵基因位點。 「我們透過葉片的基因檢測可提前預測果實性狀。過去十年育一品種，如今三年可鎖定優株。」嚴倩說。

目前，「懷石」並未上市。它正處於品種比較試驗階段，預計五、六年後推向市場。 「這次嘗試成功打破荔枝與龍眼的屬間生殖隔離，是木本果樹育種領域的重要突破，也展現了全球最大荔枝基因庫的強大創新活力。」嚴倩說，隨著一個個新品種不斷湧現，這座「寶藏」基因庫正孕育著中國荔枝產業的新希望。

大陸團隊研發出全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹「懷石」。（廣州日報）
大陸團隊研發出全球首棵以荔枝為母本、龍眼為父本雜交成功的荔枝樹「懷石」。（廣州日報）

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