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中國高考人數連2年下滑…背後3大原因 多地嚴防AI眼鏡作弊

世界日報／ 中國新聞組／北京4日電
中國2026高考7日將登場，而為防止考生用智慧眼鏡作弊，多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。（新華社）
中國2026高考7日將登場，而為防止考生用智慧眼鏡作弊，多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。（新華社）

中國2026高考7日登場，教育部昨公布全國高考報名人數為1290萬人，連續第二年下跌，降幅從去年的7萬人擴大至45萬人；學者分析，高考人數下降有三大原因，但這並不是競爭消失的信號，而是競爭形態在變，從全民擠「獨木橋」變成「多條路但每條路都在卷」。另為防考生以AI（人工智能）作弊，今年嚴防考生攜帶AI眼鏡、手表等AI產品進入考場，也嚴禁炒作「高考狀元」、「升學率」，並糾治各高校的「奢華錄取通知書」風潮。

據統計數據，2026年高考大幅減少45萬人，下降人數占報名總人數的3.4%。2024年，全國高考有1342萬人報名，創歷史新高；2025年，高考報名人數為1335萬人，為2017年以來首次下降。

據財新網報導，雖然中國近年少子化，但對應2026年高考的18年前，即2008年出生的新生兒數量為1068萬，比2007年增長13萬人，比2006年增長23萬人，理論上適齡學齡人口仍然在緩慢增長中。報考人數下降有三個原因，一是報名人數統計口徑發生變化；二是中職學生畢業首選就業的比例增加；三是高等教育普及使學歷貶值，讀完大學也不必然有理想工作。

上觀新聞引述21世紀教育研究院院長熊丙奇分析的主要原因，一是包括適齡的普高畢業生和中職畢業生在減少，減少10多萬人；其次，職業教育貫通培養的人數增加；第三，高考復讀人數在下降。

雖然高考人數減少，但同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻認為，高考人數的下降不是競爭消失的信號，而是競爭形態在變，從全民擠「獨木橋」變成「多條路但每條路都在卷」。熊丙奇也分析，「表面上，高考錄取率在提高，但高分段的競爭還是激烈的」。

隨AI技術近來快速發展，為防止考生用智慧眼鏡作弊，多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗，多省還明確，考生入場時須在監控下摘下眼鏡接受檢查。其中，內蒙古自治區已明確對智慧眼鏡等設備採取「零容忍」，並提醒考生若日常佩戴智慧眼鏡，應提前準備普通光學眼鏡，考場不受理以智慧眼鏡替代應考的申請。多地並普遍採取「智慧安檢門+人工安檢」模式，並加強對電子設備的排查。

教育部昨並指出，今年將指導各地各校嚴格落實高校招生宣傳工作紀律要求，嚴禁以任何形式炒作「高考狀元」、「高分考生」、「升學率」；堅決糾治奢華錄取通知書、新生禮盒等不良風氣。

高考 中國

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