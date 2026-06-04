陸廣電總局「治理」微短劇 針對軟色情擦邊、拜金炫富等8大重點

新華社報導，大陸國家廣播電視總局3日晚通報，總局日前部署開展微短劇有害低俗內容和侵權盜版專項治理。本次專項治理為期2個月，將依法依規集中治理部分微短劇存在的涉兒童有害、軟色情擦邊、拜金炫富、畸形婚戀觀、封建糟粕、暴力復仇、低俗片名、侵權盜版等8個重點問題，規範微短劇創作傳播行為，進一步營造「清朗」健康的行業發展生態。

大陸廣電總局有關負責官員表示，本次專項治理對於營造微短劇行業良好內容生態具有重要意義。各省級廣電行政主管部門要切實履行屬地管理責任，建立巡查與抽查機制，對轄區內平台和製作機構實行全周期、動態化監管；相關平台和製作機構要認真落實主體責任，積極主動開展全面排查，對發現的問題內容即查即改、處置到位。

在專項治理同時，同時深入實施「微短劇精品創作傳播『五個一批工程』」，著力提升微短劇創作品質。專項治理結束後，廣電總局將及時總結經驗，開展常態化監測監管，制定完善法規制度，進一步營造良好網路視聽環境。

大陸微短劇急速發展，在海外也大受歡迎，但業界也屢出亂象。1月時，有大陸微短劇的拍攝團隊，被指為了進度，以800元人民幣片酬，讓嬰兒被人造大雨長時間淋身，哭得撕心裂肺也不理會。事件在網上炸鍋，大陸網民力斥劇組及嬰兒父母涉及虐兒，呼籲官方介入調查。

同時，部分短劇題材也引發爭議，繼之前的不倫一夜情、保潔阿姨逆襲、「奇幻」抗日後，近日有微短劇更出現疑似鼓吹童婚題材，找11歲女童演「替嫁新娘」，挨批「公然孌童」，惹來大量舉報，該短劇已下架。

據長江日報，微短劇《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》，找11歲的女童星劉星辰演「替嫁新娘」，與28歲男星靳旺搭檔，劇情涉及7歲嫁人、15歲生子等情節，劇中2人有牽手、公主抱及深情對視等對手戲，劇情被大陸網友罵翻，隨即下架。