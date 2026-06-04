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「耿同學」學術打假後...北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北大教授饒毅稱，中國大陸學術不端創造世界歷史紀錄。（微博照片）
北大教授饒毅稱，中國大陸學術不端創造世界歷史紀錄。（微博照片）

大陸科普博主「耿同學」日前接連實名舉報多所知名高校學者團隊涉嫌學術造假，掀起學術打假風暴後，近期北京大學講席教授饒毅的一段講座影片在中國網路熱傳。他提到，中國在科學的「學術不端」創造世界歷史紀錄，呼籲大學及國家機關採取更嚴格的監管懲治措施。

綜合香港《明報》和《寧波日報》報導，饒毅5月11日在寧波東方理工大學發表「中國科學何處去」演講，相關影片連日來在中國網路熱傳。

饒毅在演講中說，中國在科學論文數量上已穩居世界前2名，發展速度創造了世界歷史紀錄，但不幸的是，在科學的學術不端方面，同樣創造世界歷史記錄。

他指，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大，導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前。回顧歷史，英國和法國百年前僅有少量學術不端，且皆成歷史醜聞，美國在「科學上升期」也沒有出現大規模舞弊。

他警告，中國幾乎很少對學術不端有懲罰，老師若帶領學生舞弊，學生畢業後步入社會，將對中國各行各業造成更深遠的危害，後果遠超對科學本身的損害。他呼籲，各大學及國家機關採取更嚴格的監管與懲治措施。

饒毅說，「科學是講究原則的，科學的底線是誠實，學術規範有邊線和紅線。科學是講是非、有對錯的。不能含含糊糊，需要明辨是非......有些人不顧國家利益，敢浪費人民的投入，而不敢、不願建立有效的機制和採取切實的行動嚴肅處理學術不端、確立科研行為的紅線、築牢科學成果的底線。」

饒毅還提到，中國近30年來，建成以優秀青年科學基金項目、院士等頭銜為核心的「台階式利益回報體系」，這些「帽子」與個人及單位的經濟利益、權力深度綁定，令科研人員將科學研究變為利慾薰心的晉升之路。

饒毅是生物學家，曾任北京大學生命科學學院院長、首都醫科大學校長；他是北京大學終身講席教授，中國「千人計劃」發起人之一。他曾公開建言改革中國科技體制，建議大陸科技部「只管政策，不管經費」。

前述的「耿同學」，是北京航空航天大學退學博士生耿洪偉，過去1個多月以科普博主「耿同學講故事」的身份，瞄準「長江學者」、「國家傑出青年基金獲得者」等多名院長級別的重量級學者，舉報他們虛假數據、數值重複以及圖片經過處理等涉學術造假問題，震動中國學術圈。目前，「耿同學」已被網路平台永久限流。

因耿同學舉報而被調查處分的，包括同濟大學、南開大學、上海大學、中山大學4校的5名院長、副院長。「耿同學」聲稱他手中還掌握6名「傑青」和院長級學者學術不端的證據，希望這些人先「自查」，不要等事情暴露。

大陸官媒新華社和旗下《半月談》以及人民網此前分別發文，對「耿同學」打假行為高度肯定，並指這是「國內學術監督體系一次刺眼的照鏡子」。

北大 北京大學 香港

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