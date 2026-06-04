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1款網紅糖果驗出超高劑量「威而鋼」 營養師示警：恐永久陽痿

香港01／ 撰文：安琪拉
中國市面上一款名為「愛必享」的網紅糖果，被上海市市場監管局查出非法添加高劑量威而鋼。示意圖／ingimage
中國市面上一款名為「愛必享」的網紅糖果，被上海市市場監管局查出非法添加高劑量威而鋼。示意圖／ingimage

色彩繽紛的糖果竟蘊含健康危機！中國市面上一款名為「愛必享」的網紅糖果，被上海市市場監管局查出非法添加高劑量俗稱為「偉哥」的威而鋼大陸稱「西地那非」，英：Sildenafil），每公斤含量高達12.5萬毫克。作為處方藥的威爾剛，嚴禁添加於普通食品中，長期服用會有嚴重的健康風險。有內地營養師警告，一顆糖就可能嚴重過量，造成多種健康風險，包括頭痛、心慌、視力模糊，其至陰莖壞死、永久陽痿等。

據報導，涉事商家去年曾被通報，卻通過虛假地址及關店避查，目前當局正進一步核查處置，對此，網友也表示：「叫這種名字的能是什麼正經糖果？」

網紅糖果威而鋼含量超標　涉事是慣犯　虛報地址避查

據大陸媒體《紅星新聞》報導，上海市市場監管局在一款叫「愛必享」的網紅糖果中檢測出每公斤高達12.5萬毫克的威而鋼，而正常處方藥一次僅50至100毫克，單顆藥量已遠超人體安全極限。威而鋼原本用於研發治療心血管疾病，後意外發現能治療男性勃起功能障礙，由於藥物具有副作用，本港及內地均將其列為處方藥，必須經醫生診斷後方可服用，長期服用可致嚴重健康風險。

調查發現，涉事產品早在2025年9月已被通報，不過商家通過「玩失聯」、「虛假註冊地址」、「關閉涉事網點」避查，目前已無法查詢到相關商品。對此上海市市場監管局食品抽檢處工作人員表示，後續會有核查處置，不合格信息會通報涉及的外省市。

藥效成分偽裝糖果流通　網友質疑規避藥物監管

事情曝光以後引起大陸網友熱議，有網友表示「去年就通報了，我完全不知道這個糖果，今天才知道」、「怎麼流通到市場的！」、「太可怕了萬一小孩子吃了怎麼辦」。亦有網友說「叫這種名字的能是什麼正經糖果？」、「名字就起得奇奇怪怪的」。更有網友推測，「把藥物有效成分做進糖果繞開監管用暗示性語言當藥賣，糖果也做成類似藥片的包裝，但是包裝上印上壓片糖果，不仔細看還以為是藥，但是不需要藥物審批，賣的價也是藥物的價！」。

一顆糖可超標致永久陽痿、猝死　營養師提4大自保建議

大陸營養師郝志軍針對此案於社交平台發文提醒市民，一顆糖就可能嚴重過量，有可能造成多種健康風險，包括頭痛、心慌、血壓驟降、視力模糊（藍視）；如異常勃起超過4小時，可致陰莖壞死、永久陽痿；若與硝酸酯類藥物同服，更可能血壓暴跌，甚至猝死。另外，郝志軍表示，兒童、青少年誤食會擾亂內分泌、影響生殖發育。

郝志軍亦教如何辨別真假糖果：

1.警惕誇張字眼：凡宣稱「補腎壯陽」、「抗疲勞」、「增強精力」、「男士專用」的糖果必須提防。

2.來源要正規：避免透過微商、私人群組或小眾網店購買不明保健糖果。

3.細察配料表：正規食品不會含有威而鋼，若標榜純中藥（如人參、枸杞）但「效果顯著」，極大可能含非法添加物。

4.切勿以食品代藥：食品不能治病，有健康問題應尋求正規醫療途徑。

香港衛生署警示不恰當服用威而鋼副作用

香港衛生署藥物辦公室亦曾多次發出公告警告，不恰當服用威而鋼會帶來嚴重健康風險：

心血管患者：若與硝酸酯類藥物同服，可能導致血壓驟降，引發心肌梗塞甚至心源性猝死。

青少年及兒童：誤食會導致內分泌紊亂，損害肝腎功能，甚至影響生殖系統發育。

一般人群：長期濫用會引發頭暈、視力異常，並造成永久性肝腎損傷。

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文章授權轉載自《香港01》

威而鋼 糖果 網紅 上海 大陸

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