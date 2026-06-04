曾是王岐山大秘 黎曉宏被查

據新華社報導，中共中央紀委國家監委二日通報，中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。黎曉宏曾是大陸前國家副主席王岐山的大秘，追隨王岐山多年。

公開資料顯示，黎曉宏生於一九五三年三月，籍貫湖北。據悉，在大陸前國家副主席王岐山擔任北京市長期間，黎曉宏就出任北京市政府秘書長、辦公廳主任，被外界視為王岐山政治大秘。他在二○一一年任大陸證監會紀委書記，並在二○一三年五月任中央第七巡視組副組長，同年十月出任中央巡視工作領導小組辦公室主任，該辦公室是中央巡視工作領導小組的日常辦事機構，設在中央紀律檢查委員會，直到二○一七年卸任。

值得注意的是，黎曉宏曾和被視為王岐山「大管家」的董宏擔任總撰稿，出版《金融反腐論》一書。而董宏已於二○二○年被查落馬，經查因受賄逾四點六億元人民幣，於二○二二年被判處死緩。

近年來王岐山核心幕僚頻頻落馬。據此前報導，二○二四年招商銀行原黨委書記、行長田惠宇因非法收受財物折合人民幣共計二點一億餘元，以內幕資訊非法獲利二點九億餘元人民幣，被判處死緩。田惠宇在王岐山執掌建設銀行時期擔任其秘書，並參與成立中金公司。

此外，今年三月落馬的大陸國家金監總局副局長周亮，從一九九○年代起隨王岐山，在王出任廣東常務副省長起，曾伴隨王至海南省委書記、北京市長、副總理、中紀委書記，周亮一直是王岐山大秘書。周亮曾任中紀委副秘書長、組織部部長。