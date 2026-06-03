快訊

台中知名連鎖火鍋無預警倒閉！負責人夫妻疑捲款數億逃出國 檢警急追

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」 親揭荷莫茲解除封鎖可能時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸驚爆獸父群組！「穿棉襖」竟成性侵女兒暗語 離譜對話曝光網痛批

香港01／ 撰文／許祺安
近期有網友爆料多張聊天截圖稱，抖音平台有人以「穿棉襖」為暗語，大肆交流疑似性侵女兒、甚至互相交換女兒性侵等話題。示意圖／AI生成
近期有網友爆料多張聊天截圖稱，抖音平台有人以「穿棉襖」為暗語，大肆交流疑似性侵女兒、甚至互相交換女兒性侵等話題。示意圖／AI生成

大陸網絡用語「小棉襖」原本是用於形容貼心女兒的詞彙，但在近期，有網友爆料多張聊天截圖稱，抖音平台有人以「穿棉襖」為暗語，大肆交流疑似性侵女兒、甚至互相交換女兒性侵等話題。抖音官方稱，目前相關影片涉及帳號和群組已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。

「穿棉襖」暗指父親性侵女兒

5月26日晚，網友「夠了別再咯噔了」在微博曝光諸多疑為獸父群組的聊天記錄。聊天記錄顯示，群組成員以「小棉襖」為暗語指代女兒，聊天內容包括「互換小棉襖」、「買棉襖」、「都穿幾年了」、「注意避孕喔」、「我家的才12歲」等不堪入目的對話，還有人分享含色情意味的女兒照片。

「回老家」指母親性侵兒子

此外，「抖音黑板報」於6月1日發佈的關於持續治理涉未成年人不良內容的公告稱，平台發現有帳號刻意打造「陪讀媽媽」、「單親媽媽」人設，發佈擦邊影片。

有影片顯示，一位自稱「單親陪讀媽媽」的女人，身穿半透明的衣服，在昏黃燈光下湊近鏡頭，壓低聲音說：「今晚孩子回老家了，一個人好無聊。」有網友指出，「回老家」是母親性侵兒子的暗語。

網友：比艾普斯坦還噁心

抖音平台分別於5月27日與6月1日通過「抖音黑板報」發文回應稱，平台高度重視未成年人保護工作，嚴厲打擊涉及侵害未成年人權益的內容和行為。經核查，相關影片涉及帳號和群已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。

而關於疑似炒作亂倫的影片，抖音官方稱，平台深入挖掘後發現，違規帳號藉此誘導用戶至第三方平台傳播色情資源並實施詐騙。平台立即清理違規內容，封禁違規帳號，並固定線索上報至主管機關。該團伙四名疑犯已被刑事拘留。

事件曝光後，不少中國網友對此表達震驚與憤怒，痛批「比艾普斯坦（Jeffrey Edward Epstein）還噁心」「連親生骨肉都下得了手，簡直畜生不如」「點進這些人的主頁，看起來都是普通人，原來身邊潛伏這麼多惡魔」。

影／廣州女Coser疑遭｢集體鹹豬手｣摸腳報警 斥｢自導自演說｣網暴

重慶醉漢深夜騷擾女童遭父打傷 法院駁回36萬索賠判正當防衛

文章授權轉載自《香港01》

性侵 大陸 抖音

延伸閱讀

父女戀翻臉？6旬人夫出軌妙齡小三喊「獲妻許可」 5年轉帳2.2億正宮提告追討

男友朋友群組喊「狩獵大師」 她見偷拍照崩潰：我只是戰利品

新北夫妻涉逼身障女兒性交易還債 人口販運法起訴

薔薔親妹遭伴侶阿順開撕控「騙孕又家暴」　薔妹親上火線回應

相關新聞

大陸驚爆獸父群組！「穿棉襖」竟成性侵女兒暗語 離譜對話曝光網痛批

大陸網絡用語「小棉襖」原本是用於形容貼心女兒的詞彙，但在近期，有網友爆料多張聊天截圖稱，抖音平台有人以「穿棉襖」為暗語，大肆交流疑似性侵女兒、甚至互相交換女兒性侵等話題。抖音官方稱，目前相關影片涉及帳號和群組已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。

人多但考生變少？大陸報考大學人數大減45萬人 連兩年下降

據中國教育部公布，今年全國大學入學考試（中國稱高考）將於6月7日展開，今年報名人數1290萬人，較去年大幅減少45萬人，...

防AI眼鏡作弊 大陸高考要求戴眼鏡考生入場前查驗

大陸2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日將登場，然而，隨人工智慧（AI）技術近來快速發展，為防止考生用智慧眼鏡作弊，大陸多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。同時，大陸多省還明確，考生入場時須在監控下摘下眼鏡接受檢查，部分地區更要求「智慧眼鏡零容忍」。

山西82死礦災後...安徽、山西、湖南、遼寧省長都到礦區井下檢查

5月22日，大陸山西通洲煤焦集團「留神峪煤礦」發生爆炸導致82死，事後發現多處不符公安規定。陸媒報導，近日包含安徽、山西、湖南、遼寧等地的省長，多位省級政府「一把手」下礦井檢查安全生產工作。

時隔千餘年 中國再增新運河：廣西「平陸運河」全線通水

據新華社報導，全長134.2公里，北起廣西橫州市平塘江口，經靈山縣陸屋鎮，沿欽江進入北部灣的「平陸運河」，6月3日上午全線通水。

腦機介面加上外骨骼 癱男再度行走

近日，卅歲的患者志明（化名）在北京宣武醫院醫護人員的陪伴下切開蛋糕，慶祝「重拾行走」一周年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。