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中國大陸紓壓玩偶娜塔莎爭議擴散 外國社群批種族歧視

中央社／ 台北3日電

中國近期爆紅的紓壓玩偶娜塔莎，在社群變質為暴力發洩工具後，中國官方出手監管仍難遏止，爭議擴散到海外。外型為黑色嬰兒的娜塔莎，引發黑人社群公憤，群起痛批中國網友虐待玩偶的行徑是種族歧視

近期，一款名為娜塔莎（Natasha）的紓壓（中國稱解壓）玩具在中國爆紅。這款捏捏樂玩偶被做成黑色嬰兒模樣。然而，在抖音、小紅書等多個中國社群瘋傳的短影音，娜塔莎卻淪為暴力發洩工具。

影片顯示，有大量網友發布虐娃影片與圖片，其中不乏未成年人。他們將玩偶拉扯變形、摔到地上、踩扁；還有人將其剪碎或灌水撐爆。販售商家還趁勢宣傳「耐造抗揍」、「養娃不如捏娃」助長暴力。

陸媒新京報5月中旬披露後，點名部分販售商家發布的廣告圖片涉嫌「擦邊」宣揚暴力，引發中國官媒批評亂象，多地政府出手監管取締。

中國消費者協會1日強調，部分商家在宣傳娜塔莎時，刻意擺出帶有性暗示意味的姿勢，甚至配上曖昧文案與成人化道具，又或以暴力行為對待紓壓玩具。這類行為已違背社會主義核心價值觀，也違反民法中的公序良俗原則，同時還涉嫌違反「網路安全法」、「廣告法」等法律法規。呼籲平台經營者應對含有暴力、色情等違背公序良俗的內容採取下架、封禁等措施。

不過，中國網路商家其後調整文宣，繼續販售這款目的已變質的玩偶，爭議迅速擴散到海外。

X平台中國異議網紅「李老師不是你老師」今天發文指出，娜塔莎玩偶也在外網引發種族歧視爭議。一些海外黑人部落客與網友認為，這類內容不是普通的玩具惡搞，而是把類似黑人嬰兒的身體做成可供攻擊、羞辱與娛樂消費的物件，具有明顯的反黑人種族主義象徵。

在X平台、臉書、IG搜尋，可見眾多黑人社群發布影片，痛批中國網友虐待娜塔莎的變態舉止，是明顯的種族歧視。

有黑人社群在臉書發文強調，這不是無害的樂趣，而是令人失去人性。將一個類似黑人娃娃變成公共拳擊沙包，將暴力與反黑人刻板印象正常化。許多人認為，它是中國社會與網路空間更廣泛的反黑情緒。

娜塔莎爭議擴散海外被認定為種族歧視，今天在中國社群掀起反省聲浪。許多人轉發黑人社群影片，痛斥損害中國形象。有網友在微博發文指出，此舉觸動了曾被長期非人化的非洲裔族群的歷史創傷；還有人強調，這比白人歧視黃皮膚的行徑還要惡劣。

種族歧視 小紅書

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