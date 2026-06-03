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人多但考生變少？大陸報考大學人數大減45萬人 連兩年下降

中央社／ 上海3日電
中國教育部公布今年全國大學入學考試（中國稱高考）將於6月7日展開，今年報名人數1290萬人，較去年大幅減少45萬人。（中新社）
中國教育部公布今年全國大學入學考試（中國稱高考）將於6月7日展開，今年報名人數1290萬人，較去年大幅減少45萬人。（中新社）

據中國教育部公布，今年全國大學入學考試（中國稱高考）將於6月7日展開，今年報名人數1290萬人，較去年大幅減少45萬人，連續兩年下降。

據過往報導，中國2025年全國大學入學考試報名人數1335萬人，較2024年高峰減少7萬人，為多年來首次下降。

從2018年到2024年，每年中國大學入學考試報名人數為975萬、1031萬、1071萬、1078萬、1193萬、1291萬、1342萬。

據陸媒財新報導，雖然中國近年少子化，但對應2026年高考的18年前，即2008年出生的新生兒數量為1068萬，比2007年增長13萬人，比2006年增長23萬人，理論上適齡學齡人口仍然在緩慢增長中。

關於報考人數下降，報導指出三個原因，一是報名人數統計口徑發生變化；二是中職學生畢業首選就業的比例增加；三是高等教育普及使學歷貶值，讀完大學也不必然有理想工作。

報導指出，今年高考報名人數下降屬於常規波動，並不會改變報名人數增長趨勢。以新生兒變化來看，未來報名人數將繼續成長8年，並在2034年前後達到最高峰，此後才會快速下降。

高考

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