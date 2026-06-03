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防AI眼鏡作弊 大陸高考要求戴眼鏡考生入場前查驗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日將登場，而為防止考生用智慧眼鏡作弊，大陸多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。（新華社）
大陸2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日將登場，而為防止考生用智慧眼鏡作弊，大陸多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。（新華社）

大陸2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）7日將登場，然而，隨人工智慧（AI）技術近來快速發展，為防止考生用智慧眼鏡作弊，大陸多地教育考試機構近期發布考場安檢新規，要求對考生佩戴或攜帶的眼鏡進行查驗。同時，大陸多省還明確，考生入場時須在監控下摘下眼鏡接受檢查，部分地區更要求「智慧眼鏡零容忍」。

封面新聞指出，今年大陸大學招生全國統一考試將於6月7日開始。多個省份的教育考試機構發出通知，進考場前將對考生佩戴（或攜帶）的眼鏡進行查驗。

在地方規定方面，上海市教育考試院6月1日提醒考生，佩戴框架眼鏡者需配合監考員檢查；廣東省教育考試院6月2日發布提醒，要求考生在考場安檢時，須在監控下自行摘下眼鏡並放置枱面，由監考員進行專項檢查。

另，澎湃新聞提到，福建省在考務培訓中強調，將進一步強化入場安檢，確保作弊設備「帶不進、用不了、傳不出」，並重點關注智慧眼鏡等新型設備。湖北省教育考試院則表示，今年同樣要求考生入場時將所佩戴眼鏡摘下接受檢查。

在更嚴格措施方面，每日經濟新聞指出，內蒙古自治區已明確對智慧眼鏡等設備採取「零容忍」，並提醒考生若日常佩戴智慧眼鏡，應提前準備普通光學眼鏡，考場不受理以智慧眼鏡替代應考的申請。河北、貴州等地亦要求考生入場僅可佩戴普通光學眼鏡。

同時，多地也持續升級考場安檢制度，普遍採取「智慧安檢門＋人工安檢」模式，並加強對電子設備的排查。

大陸《國家教育考試違規處理辦法》規定，攜帶具有發送或接收資訊功能的設備，應認定為作弊，所報名參考的各階段、各科成績無效。大陸教育部6月2日發出高考預警資訊，提醒考生誠信參考，無論何種理由、無論是否使用，攜帶手機、智慧手表（手環）、智慧眼鏡等進入考場，即構成作弊。

高考 大陸

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