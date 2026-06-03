山西82死礦災後...安徽、山西、湖南、遼寧省長都到礦區井下檢查

5月22日，大陸山西通洲煤焦集團「留神峪煤礦」發生爆炸導致82死，事後發現多處不符公安規定。陸媒報導，近日包含安徽、山西、湖南、遼寧等地的省長，多位省級政府「一把手」下礦井檢查安全生產工作。

據「安徽新聞聯播」公眾號消息，6月2日，安徽省委副書記、省長王清憲深入淮南市煤礦企業督導檢查安全生產工作。他強調，要深入貫徹中共總書記習近平關於安全生產的重要指示批示精神，認真落實全國安全生產視訊會議部署和省委工作要求，深刻汲取近期重特大事故教訓，堅持人民至上、生命至上，時刻繃緊安全生產這根弦，持續提升隱患排查質效，守牢煤礦等各領域的生產安全底線，堅決防範和遏制重特大事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

報導指，安徽省現有在產煤礦36座，絕大多數為高瓦斯或煤與瓦斯突出礦井，安全風險高、監管難度大。王清憲到淮河能源集團顧橋煤礦，透過監控系統察看井下有關裝置運行、安全措施落實情況，逐一了解入井人員登記、檢身、自救器佩戴及人員定位系統管理流程，叮囑現場管理人員必須嚴格執行安全操作規程，確保「底數清、情況明」。隨後，王清憲深入井下910多公尺的採煤工作面，實地檢查支護、頂板管理、通風設施運行、瓦斯抽採監測等關鍵環節。

澎湃新聞指，近期大陸已有多位省級政府一把手下礦井檢查安全生產工作。《山西日報》稱，6月1日，山西省委副書記、省長盧東亮深入太原古交市檢查煤礦安全生產工作；據《湖南日報》消息，5月27日，湖南省委副書記、省長毛偉明以明查暗訪方式，赴郴州市檢查煤礦和非煤礦山安全生產工作。

其中，報導提到，盧東亮前往山西焦煤所屬的西山煤電馬蘭礦，是古交一處典型的煤與瓦斯突出礦井。盧東亮按要求穿戴好下井裝備並接受檢身，叮囑工作人員一定要嚴格把關，不讓一絲危險因素進入井下。

毛偉明則稱，湖南，特別是郴州是「有色金屬之鄉」，採礦、選礦、冶煉等行業門類眾多，安全生產責任重大。要壓緊壓實各方安全責任。紮實做好領導包保、重大災害治理、打非治違、提高辦礦標準等工作，把「安全第一」理念貫穿每個班組、每個工位、每個員工，落實到「最後一公里」。

另據《遼寧日報》消息，5月25日，遼寧省委副書記、省長王新偉深入一線調研檢查安全生產和防汛備汛工作。其中，在遼寧恆星精細化工有限公司，王新偉檢查生產車間、戶外罐區，指出車間內未設定風險分級管控圖、部分可燃氣體報警器探頭無數位顯示，和甲苯罐區卸車處未設定可燃氣體報警器等問題，要求企業堅決徹底整改，從源頭管控風險隱患，盯緊看牢危化品儲存、輸送、反應處置等關鍵工序，系統推進老舊裝置改造和「智改數轉」，全面提升企業本質安全水準。