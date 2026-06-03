時隔千餘年 中國再增新運河：廣西「平陸運河」全線通水

據新華社報導，全長134.2公里，北起廣西橫州市平塘江口，經靈山縣陸屋鎮，沿欽江進入北部灣的「平陸運河」，6月3日上午全線通水。

平陸運河不只是中共建政後，首條連通江海的大型運河工程，也是中國自「京杭大運河」後，1,000多年來的第一條運河。平陸運河可通航5,000噸級船舶，預計今年9月通航。

公開資料顯示，平陸運河總投資人民幣727億元（約合新台幣3,300億元），於2022年8月開工建設。

平陸運河建成後將成為中國西南地區最短出海通道，5,000噸級江海直達船可從西江內河港口直通中國沿海港口和東南亞主要港口，較從廣州出海航程縮短560公里，估計每年可節省運輸成本餘人民幣52億元。

京杭大運河是沿用隋唐大運河，改道並裁彎取直而成，南起杭州北至北京，途經浙江、江蘇、山東、河北四省及天津、北京兩市，貫通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系，全長約1,794公里，是世界上里程最長、工程最大的古代運河。

隋唐大運河的開鑿最早始於2500多年前的春秋時期，經歷朝歷代不斷修建而成，其中隋煬帝更是關鍵人物。