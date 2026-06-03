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腦機介面加上外骨骼 癱男再度行走

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
截癱患者用外骨骼機器人及輔助支具進行訓練。 圖／本報北京傳真
截癱患者用外骨骼機器人及輔助支具進行訓練。 圖／本報北京傳真

近日，卅歲的患者志明（化名）在北京宣武醫院醫護人員的陪伴下切開蛋糕，慶祝「重拾行走」一周年。

一年前，該院院長趙國光、主任醫師段婉茹領銜的神經外科團隊，依託「腦機介面+脊髓電刺激+外骨骼」創新聯合治療方案，為志明同步植入了「北腦一號」侵入式腦機介面與時序脊髓電刺激系統。如今，他從徹底癱瘓的完全性脊髓損傷，恢復為不完全性脊髓損傷，實現神經功能跨級修復。這一突破改寫了晚期脊髓損傷功能不可逆的傳統醫學定論。

宣武醫院「重拾行走」計畫實驗室內，志明穿戴著立式外骨骼機器人，開展康復訓練。「右腿抬腿。」跟隨設備主機發出的語音指令，志明的動作標準且完整。廿四歲時，他因突發車禍造成腰椎骨折、嚴重脊髓損傷，術後雙下肢徹底喪失感覺與運動能力。隨後的兩年多，他的下肢肌肉逐漸萎縮，日常起居全靠妻子照料。

二○二五年，當得知宣武醫院有團隊深耕腦機介面脊髓損傷修復領域時，志明立刻赴京求醫。術後的變化令他記憶猶新：「術後第四天，設備開機，頭頂傳來細微的電流感應，這是受傷後身體第一次有全新的感知，當時激動得說不出話。術後三個月，大小便功能就有了明顯改善。」

經過一年系統康復，志明能在床上自主活動下肢，借助輔助器具獨立行走五分鐘以上。他最欣慰的是，穿衣、洗漱、日常起居等無需家人幫扶。

團隊為志明設計了「醫院深化調控+居家鞏固跨越」雙階段康復模式。目前，志明已轉入居家康復階段，堅持每日居家訓練，將電刺激訓練、外骨骼步態訓練融入日常生活，神經功能始終保持穩定、持續的恢復態勢。

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