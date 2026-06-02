二里頭文化遺址博物館成立6年 持續解夏代之謎

中華文明究竟有沒有5000年歷史，涉及考古、學術研究與民族認同敘事，其中關鍵是夏代存在的證據。位於河南洛陽的二里頭夏都遺址博物館開放迄今已逾6年，持續進行挖掘與探勘，盼能解開更多夏代之謎。

甲骨文證明商代的存在，但至今未發現夏代（約西元前2070年至西元前1600年）成篇文字材料。夏代是否為一個真實存在的文明，影響了「中華文明五千年」的說法能否成立。

中國官方積極投入「尋夏」工作。2018年5月，「中華文明探源工程」成果發布會指出，「以二里頭遺址為代表的二里頭文化，是中華文明總進程的核心與引領者，開啓了夏商周三代文明」。2019年10月，以二里頭遺址考古成果為主的博物館開幕，博物館名稱冠上「夏都」二字。

中央社記者參加大陸國台辦和中國記協組織的海峽兩岸記者聯合採訪活動，5月27日至6月2日來到河南省，其中參訪了二里頭夏都遺址博物館。

對於中央社記者提問「國際學界對夏代的證據是否沒有普遍認可」，該博物館館長李文初表示，西方傳統上對文明的認定有3個要素：城市、文字、冶金術，但這並不適用於全世界所有的文明，譬如馬雅文明沒有冶金術，印加文明沒有文字。然而，從世界的標準來說，它們已經到達一個文明的高度。

他說，同樣在中國的文明上，中國的考古學家、歷史學家在逐步建立起自己的文明標準，總結大概有3個方面，一是社會發展，人口成長並出現城市；二是生產的分工出現階層，最終形成了階級；三是出現王權與國家。

李文初說，二里頭文化符合上述標準，這3點也足以說明一個社會、文化，已經到了相當發達的文明階段。

他表示，從1959年開始，經過60多年的考古發掘，可以實證二里頭遺址是當時中國乃至東亞最重要的廣域王權國家都城，與歷史記載的夏代在時間與空間上吻合。

不過，仍有學者對此持不同觀點。根據中央研究院歷史語言研究所研究員黃銘崇發表的「夏代、洪水與二里頭文化」一文，他對於夏文化是否就是二里頭文化持保留態度，主要是因為二里頭文化雖然在陶片上有一些刻畫符號，卻沒有文字書寫的材料。

他說，所謂「夏代」是否只對應二里頭文化？夏文化是否如某些文獻所言，是一個「家天下」的連續體，或者是由不同的地區性政權被文獻記載整合起來？還有許多疑點有待追究。

二里頭遺址已透過考古調查確定的面積有300萬平方公尺，累計挖掘超過5萬平方公尺，顯然世人對其認識仍只有冰山一角。

李文初說，近年發現的古城村遺址，使得二里頭文化的遺址面積將超過1000萬平方公尺，這是一個重大的發現，但也需要進一步去探索與考證。