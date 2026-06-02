香港衛生署：2020年COVID-19侵襲 已成為本地風土病

香港衛生部門今天表示，2020年初侵襲香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已成為本地風土病（地方性流行病），提醒市民適時接種疫苗。

衞生署衞生防護中心表示，COVID-19已成為香港的風土病，它的活躍程度會出現起伏，市民應按專家建議，根據個人風險與上一次接種疫苗的時間，適時接種初始劑次或加強劑，以減低重症與死亡風險。

防護中心總監徐樂堅說，香港距離上一次COVID-19活躍週期的完結已接近一年，不排除整體活躍程度會上升。

2020年初，COVID-19在香港爆發，截至2022年底，先後經歷5波疫情，總計造成超過1萬人病亡，其中以第5波疫情最為嚴峻，死者絕大多數為長者及未接種疫苗者。