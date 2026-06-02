港婦在家生子以宗教理由拒交DNA檢測 社福界憂疏忽照顧

一對從歐洲回港的港人夫婦，近日在網上社交平台以「Save Lily」為名開設專頁引起熱論。這對曾生下兩名女嬰的非常夫婦，早前在香港家中再分娩生下男嬰Danny，但他們一直以「宗教理由」拒絕向入境處提交DNA樣本以證明與男嬰的血緣關係，以致已兩個月大的Danny至今仍未辦理出世紙，超出法例42天內登記的規定。社福界人士質疑，這對夫婦的行為已涉嫌疏忽照顧兒童，期望港府盡快介入處理。

大公、文匯報報導，曾先生與關女士早前於社交平台開設專頁，聲稱2023年底在瑞典生活期間，當時約兩歲的次女Lily被當地社福局強行帶走看管，至今仍維持監護令，事件引起網民熱論。有網民翻查當地的公開法律文件，揭發關女士於2019年在芬蘭居所自然分娩生下長女，惟女嬰1個月大即夭折，芬蘭政府曾控告父母涉嫌疏忽照顧及過失殺人，雖然其後獲准撤控但仍通緝他們。

通緝期間，他們帶著另一名在家分娩的兩歲幼女Lily偷渡到瑞典，瑞典法庭認為這對父母刻意躲避而四處漂泊，未能為兒童創造安全和穩定的生活環境，決定接管Lily。接走Lily時她僅穿著單薄睡衣、身體骯髒，患有嚴重濕疹及牙齒嚴重受損。

但曾先生與關女士回港後在Fb專頁反駁瑞典政府的指控失實，要求公眾協助接回女兒。兩人目前居於深水埗，關女士早前在香港家中再次自行分娩，生下第三胎男嬰。由於缺乏醫院的出生紀錄，香港入境處按程序要求兩人提交DNA檢測報告，防止販賣兒童等不法行為。但兩人依然沒有配合。

根據網民發現的資料，關女士曾獲「恒生銀行社會服務獎學金」，之後遠赴英國約克大學修讀語言課程。

社會福利署1日回應指已接觸該對夫婦及家人。香港社會服務聯會主席、立法會議員管浩鳴1日表示，「幼童不能獲得醫療及教育等保障，嚴格而言已算疏忽照顧兒童。」

執業大律師陸偉雄1日表示，父母在嬰兒出生後42天內未及時辦理出生登記，只要能提出合理的理由，便未必一定犯法，但並非搬出「宗教理由」便可獲豁免。他認為入境處已有足夠理據採取執法行動，由法庭判決。

這對「非常父母」的行為引起香港網民討論，有網民批評：「累完一個小生命夭折，又再來一個」、「社署應帶走嬰兒再告虐兒」、「港府應查明真相」