快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

港婦在家生子以宗教理由拒交DNA檢測 社福界憂疏忽照顧

世界日報／ 香港新聞組／香港2日電

一對從歐洲回港的港人夫婦，近日在網上社交平台以「Save Lily」為名開設專頁引起熱論。這對曾生下兩名女嬰的非常夫婦，早前在香港家中再分娩生下男嬰Danny，但他們一直以「宗教理由」拒絕向入境處提交DNA樣本以證明與男嬰的血緣關係，以致已兩個月大的Danny至今仍未辦理出世紙，超出法例42天內登記的規定。社福界人士質疑，這對夫婦的行為已涉嫌疏忽照顧兒童，期望港府盡快介入處理。

大公、文匯報報導，曾先生與關女士早前於社交平台開設專頁，聲稱2023年底在瑞典生活期間，當時約兩歲的次女Lily被當地社福局強行帶走看管，至今仍維持監護令，事件引起網民熱論。有網民翻查當地的公開法律文件，揭發關女士於2019年在芬蘭居所自然分娩生下長女，惟女嬰1個月大即夭折，芬蘭政府曾控告父母涉嫌疏忽照顧及過失殺人，雖然其後獲准撤控但仍通緝他們。

通緝期間，他們帶著另一名在家分娩的兩歲幼女Lily偷渡到瑞典，瑞典法庭認為這對父母刻意躲避而四處漂泊，未能為兒童創造安全和穩定的生活環境，決定接管Lily。接走Lily時她僅穿著單薄睡衣、身體骯髒，患有嚴重濕疹及牙齒嚴重受損。

但曾先生與關女士回港後在Fb專頁反駁瑞典政府的指控失實，要求公眾協助接回女兒。兩人目前居於深水埗，關女士早前在香港家中再次自行分娩，生下第三胎男嬰。由於缺乏醫院的出生紀錄，香港入境處按程序要求兩人提交DNA檢測報告，防止販賣兒童等不法行為。但兩人依然沒有配合。

根據網民發現的資料，關女士曾獲「恒生銀行社會服務獎學金」，之後遠赴英國約克大學修讀語言課程。

社會福利署1日回應指已接觸該對夫婦及家人。香港社會服務聯會主席、立法會議員管浩鳴1日表示，「幼童不能獲得醫療及教育等保障，嚴格而言已算疏忽照顧兒童。」

執業大律師陸偉雄1日表示，父母在嬰兒出生後42天內未及時辦理出生登記，只要能提出合理的理由，便未必一定犯法，但並非搬出「宗教理由」便可獲豁免。他認為入境處已有足夠理據採取執法行動，由法庭判決。

這對「非常父母」的行為引起香港網民討論，有網民批評：「累完一個小生命夭折，又再來一個」、「社署應帶走嬰兒再告虐兒」、「港府應查明真相」

延伸閱讀

老婆同意的？ 68歲男出軌90後 給她4800萬還生下雙胞胎

看到別人戴綠帽新聞 陝男也為3女兒驗DNA 結果讓他崩潰

白人媽媽領養中國2殘疾棄嬰 助逆轉人生

「看著我長大」…香港1中學副校長「公主抱」女學生惹議

相關新聞

北市府短影音爆火 陸網友破防…想遊台灣想瘋了

一名長住新加坡的大陸男子最近來台旅遊，在台北市政府拍了兩段短影音後爆火，在大陸抖音和微信等平台有高達545萬的點閱率，受到大陸網友喜愛，評論區幾乎「無差評」。雖然這不是首次有大陸人拍台灣的公家單位，但兩岸對政府機關的印象大不同，從細微處凸顯了兩岸制度不同；公部門服務意識的不同，更體現了對服務百姓生活和參與度的不同。

閒魚AI自動上架惹議 陝歷博「鎮館之寶」被標價6000元人民幣

大陸二手交易平台閒魚近日因AI自動上架功能引發爭議。江蘇一名網友發現，自己帳號待售頁面竟出現陝西歷史博物館「鎮館之寶」唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，並被平台AI自動配文、定價人民幣6000元（約新台幣2.78萬元）上架販售。閒魚客服回應稱，相關情況可能與用戶曾將照片上傳至「閒魚空間」有關，並承認平台在交互設計上提示不足，後續將優化改善。

粉絲苦等張凌赫14小時 爆「喪屍級」暴動 擠爆鋼化玻璃

中國頂流男神張凌赫5月31日出席在廣西南寧某百商場的某眼鏡品牌活動，因在現場守候的粉絲和圍觀人潮太多，如波浪般一陣陣推擠後，竟當場擠爆商場的玻璃門，整片鋼化玻璃瞬間爆裂，粉絲們不顧可能割傷，爭相踩著碎玻璃擠進商場，現場猶如「喪屍片」。事件造成至少5名粉絲被割傷、瘀傷，活動急喊卡 。張凌赫工作室昨晚發文致歉，決定全額補償粉絲為追星的交通住宿費損失。有評論認為商場和品牌活動維安不足，應為這場混亂買單。

關停3年／天涯社區6.1重啟 深情喊話：好文都還在

曾陪伴無數網友成長的中文網路論壇「天涯社區」，在關停3年多後，終於傳來復活消息。官方宣布將於6月1日正式重啟，喚醒許多網民的青春回憶。

中U19國足土倫盃開門紅 「以小打大」17年首次零封對手

在法國舉行的2026年土倫盃小組賽A組首輪，中國U19男足以1：0拿下沙烏地阿拉伯U21贏得開門紅。這一戰，讓許多此前因國足表現太差而幾乎心死的中國足球迷又看得熱血沸騰，因為國足是以U19對陣年紀更大的沙國U21球員，且在多名主力缺陣下，仍能「以小打大」，擊敗的又是去年在U20亞洲盃中淘汰U20國足的同支隊伍，可謂打了一場漂亮的「復仇之戰」；更難得的是，這是國足自2007年後首次在土倫盃零封對手。

世界盃唯一中國球證 馬寧開小紅書變網紅 首片獲8萬讚

距離世界盃開踢日子不到兩周，能讓每場球賽公平進行的球證也備受矚目。其中，升咖為世界盃主裁的中國裁判馬寧一夜爆火，開啟小紅書不到3天，首段影片獲逾8萬點讚。馬寧在微博發帖寫道：「出發，美加墨！我已經準備好了。你們準備好了嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。