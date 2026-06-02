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香港馬會招募25名賽事見習學員 有機會當騎師
香港馬會開始招募新一屆賽事見習學員，想當騎師、策騎員、馬術事務助理、釘甲匠或獸醫事務技術員者，可在26日之前報名，凡年滿15歲同讀完中三就可申請，名額限25個，薪酬約1.4萬港元（約1788美元），將在7月舉行策騎及體能測試。
明報報導，申請者身高無限制，但見習騎師體重要求約105磅，策騎員約125磅。
據報導，10年前加入香港見習騎師學校成為賽事見習學員的見習騎師黃寶妮表示，在見習騎師學校的學習，為她的策騎生涯打下穩固的知識和技能基礎，海外培訓也開闊了視野並累積了不少寶貴的比賽經驗。
報導稱，馬會將在7月舉行策騎及體能測試，挑選具潛質者參加體驗營，表現最優秀的申請人將獲取錄加入培訓計畫。學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓，完成課程後，畢業學員將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核第一至三級認可資歷。有意加入賽馬行業的人可瀏覽馬會網頁，了解更多資訊。
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