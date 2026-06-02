1日3宗 香港偵破疑非法進口動物 3男偷渡貓、鼠、雀鳥

在法國舉行的2026年土倫盃小組賽A組首輪，中國U19男足以1：0拿下沙烏地阿拉伯U21贏得開門紅。這一戰，讓許多此前因國足表現太差而幾乎心死的中國足球迷又看得熱血沸騰，因為國足是以U19對陣年紀更大的沙國U21球員，且在多名主力缺陣下，仍能「以小打大」，擊敗的又是去年在U20亞洲盃中淘汰U20國足的同支隊伍，可謂打了一場漂亮的「復仇之戰」；更難得的是，這是國足自2007年後首次在土倫盃零封對手。

2026-06-01 14:24