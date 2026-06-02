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1日3宗 香港偵破疑非法進口動物 3男偷渡貓、鼠、雀鳥
香港海關於落馬洲支線管制站及深圳灣管制站採取執法行動，於一天內接連偵破三宗懷疑非法進口動物案件，檢獲一隻活貓、兩隻活倉鼠及150隻活雀雀鳥，總估計市值約5萬元（港幣，下同，約6387美元）。行動中拘捕三名抵港男子。
綜合香港電台等媒體報導，首兩宗案件於落馬洲支線管制站截獲。海關人員先在一名入境的33歲男子隨身行李內，發現150隻裝於鳥籠的活雀鳥，估計市值約2萬元；其後在另一名66歲入境男子的隨身背囊內，搜出一隻活貓，估計市值約2萬元。
第三宗案件則於深圳灣管制站偵破。海關人員截查一名50歲入境男子時，在其隨身背囊內搜獲兩隻活倉鼠，估計市值約40元。
涉案的三名男子已被拘捕並接受調查。海關已將所有檢獲的活體動物轉交漁農自然護理署作進一步跟進。
海關重申，根據狂犬病規例，任何人士倘未領有有效許可證而輸入動物，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁一年。此外，根據公眾衛生（動物及禽鳥）規例，沒有有效健康證明書而進口禽鳥，最高可被判罰款2萬5000元。
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