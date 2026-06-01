陸2025年起訴性侵未成年人犯罪4.2萬餘人 近5年首降

大陸最高人民檢察院6月1日發布《未成年人檢察工作白皮書（2025）》。白皮書顯示，2025年大陸檢察機關起訴強姦、猥褻兒童等性侵害未成年人犯罪4萬2873人，年減5.5%，為近5年來首次下降；占起訴侵害未成年人犯罪總數的58.9%，比前一年下降2個百分點。

白皮書指出，2025年大陸檢察機關批准逮捕侵害未成年人犯罪5萬6338人，年減1.4%；起訴7萬2807人，年減2.2%。其中，起訴侵害未滿14周歲未成年人犯罪3萬8384人，年減6%，同樣是近5年首次下降。

白皮書續指，侵害未成年人犯罪罪名相對集中。2025年，大陸檢察機關起訴侵害未成年人犯罪人數較多的罪名包括強姦罪2萬3036人、猥褻兒童罪1萬729人、尋釁滋事罪4800人、搶劫罪4197人，以及強制猥褻、侮辱罪3617人；上述5類罪名人數合計占起訴侵害未成年人犯罪總數的63.7%。

另在未成年人犯罪方面，白皮書指出，2025年檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪人數年減9.8%。在未成年人犯罪案件中，盜竊罪、聚眾鬥毆罪、強姦罪、搶劫罪、尋釁滋事罪、詐騙罪等6類犯罪占比超過7成。

白皮書並指，大陸最高檢依法核准追訴已滿12周歲、不滿14周歲未成年人嚴重暴力犯罪24人，向社會持續釋放「低齡不是免罪金牌」的明確信號。

此外，大陸檢察機關2025年不批准逮捕未成年犯罪嫌疑人2.82萬人，不起訴3.81萬人，不捕率、不訴率分別為44.5%、40.6%，並同步開展不捕、不訴後的跟蹤幫教，以教育和挽救涉罪未成年人。