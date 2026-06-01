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粉絲苦等張凌赫14小時 爆「喪屍級」暴動 擠爆鋼化玻璃

世界日報／ 中國新聞組／北京1日電
張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。（取材自微博）
張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。（取材自微博）

中國頂流男神張凌赫5月31日出席在廣西南寧某百商場的某眼鏡品牌活動，因在現場守候的粉絲和圍觀人潮太多，如波浪般一陣陣推擠後，竟當場擠爆商場的玻璃門，整片鋼化玻璃瞬間爆裂，粉絲們不顧可能割傷，爭相踩著碎玻璃擠進商場，現場猶如「喪屍片」。事件造成至少5名粉絲被割傷、瘀傷，活動急喊卡 。張凌赫工作室昨晚發文致歉，決定全額補償粉絲為追星的交通住宿費損失。有評論認為商場和品牌活動維安不足，應為這場混亂買單。

28歲男星張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」爆紅，昨他原定出席下午2點在廣西南寧某百貨商場的眼鏡品牌活動，前一晚商場門口已有粉絲帶行李箱、折疊凳通宵排隊。昨上午商場一開門，瞬間就有大批粉絲瘋狂往前衝，造成玻璃門被擠碎，民眾嚇呆，尖叫聲四起。

但後方人潮仍繼續推擠，不顧散落一地的玻璃碎片，踩著碎片狂奔湧入，現場儘管有保安人員維持秩序，場面依然失控，不僅商場中庭擠滿人潮，從B1到5樓所有樓層護欄走道擠到寸步難行、險象環生。

有現場民眾形容，門口地上滿滿玻璃碎片，地上除了灑落的飲品，還有多隻被踩掉的鞋子，有粉絲摔倒在地，還有人被夾在門口，面露驚恐，「太可怕了，太嚇人」。由於場面太混亂，主辦方稱基於安全考量，以「不可控風險」為由緊急取消活動，改為線上直播，張凌赫後來僅在直播中現身。

有粉絲直呼，苦等張凌赫超過14小時，最後沒見到張凌赫一眼，還帶著被飛濺的玻璃碎片割到流血的手臂傷口回家看直播，無奈又氣憤。有粉絲認為，商場和品牌方雖在現場有保安維持秩序，「但等於沒有人維持一樣」，因沒有設置分流圍欄，且安保人力不足，導致商場入口處形成擁堵漩渦；玻璃門被擠爆之後，也沒有人員疏導人群，商場和品牌方應為這場混亂負責。

不過，張凌赫昨晚決定扛起這起事件的善後。張凌赫工作室昨晚發文表示，原定出席的品牌活動臨時調整，給各位帶來不便，「我們深表歉意」；粉絲懷著愉快心情遠道而來，最終卻失落難過、敗興而歸，「我們同樣對此感到受傷和抱歉」。

文中更指出，粉絲為此次追張凌赫所產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿損失，均由張凌赫及工作室進行全額補償，預計6月中完成所有賠償。

張凌赫包辦粉絲追星所有損失，引來大批粉絲和口網友狂讚「霸氣」，紛紛留言：「天啊，看到要哭出來」、「不是哥哥的問題，但是他卻承擔了所有，上天入地都找不到這麼好的哥哥」、「真的沒想到是張凌赫站出來兜底，太冤枉也太意外了，這種格局真的很大」。

張凌赫活動，商場擠滿人潮。（取材自微博）
張凌赫活動，商場擠滿人潮。（取材自微博）

張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。（取材自微博）
張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。（取材自微博）

張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）
張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）

張凌赫活動，大批粉絲擠爆商場。（取材自微博）
張凌赫活動，大批粉絲擠爆商場。（取材自微博）

張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）
張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）

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