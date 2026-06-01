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中U19國足土倫盃開門紅 「以小打大」17年首次零封對手

世界日報／ 中國新聞組／北京1日電
北京時間5月31日，土倫盃小組賽首輪，憑藉張家鳴製造的烏龍，U19國青1-0戰勝沙特取得開門紅。（取材自懂球帝）
北京時間5月31日，土倫盃小組賽首輪，憑藉張家鳴製造的烏龍，U19國青1-0戰勝沙特取得開門紅。（取材自懂球帝）

在法國舉行的2026年土倫盃小組賽A組首輪，中國U19男足以1：0拿下沙烏地阿拉伯U21贏得開門紅。這一戰，讓許多此前因國足表現太差而幾乎心死的中國足球迷又看得熱血沸騰，因為國足是以U19對陣年紀更大的沙國U21球員，且在多名主力缺陣下，仍能「以小打大」，擊敗的又是去年在U20亞洲盃中淘汰U20國足的同支隊伍，可謂打了一場漂亮的「復仇之戰」；更難得的是，這是國足自2007年後首次在土倫盃零封對手。

據北京日報報導，北京時間5月31日晚，在法國阿維尼翁體育公園球場，2026年土倫盃小組賽A組首輪比賽中，中國U19國足以1：0擊敗沙烏地阿拉伯U21國足，取得開門紅。

由於中超聯賽正在進行中，此次U19男足自5月25在上海集結後就一直人員不整。圭倫盃中首戰沙烏地阿拉伯，鄧捷夫、楊展彭、賈偉偉、王庚睿和楊銘銳均因中超任務缺陣，他們5人要等到本輪中超聯賽結束後才能趕往法國參賽。

此外，U19男足此次還是以小打大。4個小組對手中，只有哥倫比亞隊派出U19球隊，沙烏地阿拉伯、民主剛果和突尼西亞隊都是U21年齡段出戰。U19國足球員普遍是07年齡段，平均年齡比沙烏地阿拉伯U21小了兩歲。

困難很多，但U19國足的首亮相表現穩定。開場僅12分鐘，張家鳴禁區內面對多人防守連續晃動後射門，皮球打在沙烏地阿拉伯球員身上連續折射入網，U19國足1：0領先。

進入下半場，落後的沙烏地阿拉伯隊踢得愈發急躁，加姆迪兩黃變一紅被罰下，U19國足多一人作戰。最終，憑藉穩固的防守，U19國足將勝果保持到了終場。

能夠擊敗沙烏地阿拉伯隊，對於中國足球來說也算是「復仇」成功，因為這支球隊正是去年2月U20亞洲杯淘汰U20國足的那支隊伍。在U20亞洲杯1/4決賽中，劉誠宇第58分鐘罰丟點球，而沙烏地阿拉伯在傷停補時第4分鐘打入絕殺，中國隊因此無緣智利U20世界盃。

另外，國足上一次在土倫盃零封對手是2007年，當時國奧隊一路打進決賽拿了亞軍，可謂中國足球的黃金一代。此次U19國足以「殘陣」扛住了沙國U21的猛攻，還是以小打大，卻拿到勝利，U19國足的表現可圈可點。

按照賽程，U19國足將在北京時間6月2日晚迎戰本次賽事的第二個對手民主剛果 U21隊。

土倫盃U19國足以小打大還贏球。 （取材自足球大腕微博）
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