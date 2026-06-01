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世界盃唯一中國球證 馬寧開小紅書變網紅 首片獲8萬讚

世界日報／ 中國新聞組／北京1日電
中國裁判馬寧將站上世界盃，商單接到手軟，一夜成網紅。（取材自紅星新聞）
中國裁判馬寧將站上世界盃，商單接到手軟，一夜成網紅。（取材自紅星新聞）

距離世界盃開踢日子不到兩周，能讓每場球賽公平進行的球證也備受矚目。其中，升咖為世界盃主裁的中國裁判馬寧一夜爆火，開啟小紅書不到3天，首段影片獲逾8萬點讚。馬寧在微博發帖寫道：「出發，美加墨！我已經準備好了。你們準備好了嗎？」

綜合媒體報導，中國足協消息，裁判員馬寧、傅明、周飛已於30日啟程，出席2026美加墨世界盃，開展賽事執裁備戰工作。馬寧、傅明、周飛分別以主裁判、視頻助理裁判、助理裁判身分入選裁判員名單。

因為執法嚴格、威懾力強，46歲的馬寧被球迷稱為「卡牌大師」。馬寧作為本屆世界盃唯一的中國主裁判，有人呼籲他出征別有顧慮，因為「祖國是你堅強的後盾」。

馬寧暴紅後，無數商業機構找他合作，讓他一夜成為網紅。出征前夕，這位中國頂級金哨，接連入駐社交平台、簽約商業代言，一躍成為本屆世界盃最受關注的中國足球人物。有網友調侃，世界盃帶來的巨大流量，未能惠及國足球員，卻讓中國裁判率先出圈。

5月29日，中國貿促會新聞發言人王一斐在月度發布會上介紹，2026世界盃賽事共有16家全球官方贊助商，其中中國企業占據四席，彰顯出中國品牌不斷提升的國際影響力。

就在同一天，馬寧通過個人認證微博官宣兩大全新身分：蒙牛軟牛奶推介官、聯想AI技術體驗官。蒙牛與聯想均為本屆世界盃官方合作企業，作為賽事唯一的中國主裁，馬寧與本土品牌攜手合作，可謂順理成章。

此外，馬寧近期也密集開通社交帳號，打破大眾固有印象，收穫大量球迷關注。他率先入駐小紅書，帳號頭像採用魚眼仰拍視角：馬寧直面鏡頭、高舉紅牌，畫風詼諧有趣，被網友評價「俏皮可愛」。有球迷留言：完全看不出這是一位足球裁判。也有人打趣：點開主頁先被出示紅牌了。

馬寧火線入駐社媒、接連代言廣告。（取材自解放日報）
馬寧火線入駐社媒、接連代言廣告。（取材自解放日報）

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