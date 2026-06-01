南京大學首位「無論文」博士 以「實踐成果」通過答辯

沒有「畢業論文」的博士，在愈來愈多一流高校出現。南京大學首位沒有「畢業論文」的博士答辯通過，王浩然是該校第一個以「實踐成果」而非傳統學位論文申請博士學位的工程類專業學位博士生，也是該校深化研究生教育評價改革、突破「唯論文」桎梏、培養卓越工程人才的標誌性突破。

澎湃新聞報導，王浩然是一位非在職專業學位博士研究生，自入學起便深耕分布式光纖傳感技術在水利工程監測領域的應用，在導師張旭苹教授帶領下，扎根工程一線。他的研究成果——基於分布式光纖傳感的PCCP（預應力鋼筒混凝土管）安全監測技術與設備，已部署在南水北調工程、鄭開同城東部供水工程，甚至遠銷歐洲斯洛文尼亞。

「我從剛開始入學期間，就在導師指導下從事水利監測工程有關的課題研究。」王浩然說，「研發的這套設備應用在了國內多個重大水利管線上面。」

報導指出，然而前期大量工程實踐與項目成果，無法通過傳統學位論文充分呈現。恰逢教育部推動研究生培養改革，以及2025年1月1日，「中華人民共和國學位法」正式施行，首次以法律形式明確「實踐成果」與「學位論文」並列作為學位授予依據。南京大學迅速響應推出的實踐成果答辯新路徑，這讓王浩然看到了另一種可能：「前期做了大量工程工作，用實踐成果申請學位的方式剛好契合。」

報導說，但他的導師張旭苹教授心裡清楚，這條路並不輕鬆。「專業學位博士招了很多年，一直採用學位論文的形式進行答辯，王浩然成了學校『第一個吃螃蟹』的人。」張旭苹感慨。這場以實踐成果形式進行的答辯，背後是張旭苹教授對工程育人初心的堅守，以及對研究生評價改革的果敢探索。

此前，清華大學、西北工業大學、重慶大學、西安交通大學等校均迎來了首位「實踐博士」。進入2026年，越來越多的國內一流高校產生了本校甚至所在省份首位「工程博士」。北京航空航天大學、東南大學、中山大學也相繼培養出了沒有「畢業論文」的博士。